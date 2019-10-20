В красном шелковом платье и на каблуках: королева Летиция посетила торжественное событие

Испанская королева Летиция ошеломила общественность эффектным и ярким выходом. Для церемонии награждения премиями принцессы Астурийской она выбрала роскошное шелковое платье.

Выход монарха Филиппа VI и его семьи на торжественном событии в городе Овьедо был очень особенным, ведь принцесса Леонор впервые произносила публичную речь. Перед вручением премий принцессы Астурийской наследница престола подчеркнула, насколько важен вклад лауреатов премии в развитие различных сфер жизни. Выступление Леонор растрогало королеву Летицию и ее свекровь королеву Софию.

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Что известно о премии принцессы Астурийской?

Это международная награда, которая вручается ежегодно, начиная с 1980-го. Премиями отмечают в нескольких категориях, среди которых - за достижения в искусстве, общественных, социальных, гуманитарных науках, спорте, международном сотрудничестве, технических исследованиях. Средства на проведение мероприятия и сами награды берутся из специального фонда королевской семьи имени принцессы Астурии.



Принцесса Леонор произнесла речь / Getty Images

Однако не только речь 13-летней Леоноры привлекла внимание всех мировых СМИ, но и эффектное появление на церемонии Ее Величества. Перед камерами королева Испании появилась в потрясающем красном платье из шелка. Образ жена монарха дополнила рубиновыми серьгами из своей королевской коллекции и туфлями на каблуках. Выглядела королева Летиция великолепно.

В то же время дочери знаменитых испанских супругов красовались перед камерами в стильных платьях с блеском. Подростки Леонор и София сопровождали своих родителей и не боялись общаться с прессой.



Эффектный выход королевской семьи Испании​ / Getty Images



Стильный образ королевы Испании​/ Getty Images