В красных лосинах и топе: Ким Кардашян пришла на вечеринку к Кайли Дженнер

Накануне 21-летняя Кайли Дженнер устроила верчику-сюрприз для своего бойфренда и отца их дочери Сторми. На празднование было приглашено много друзей, а также большое семейство Кардашян. Несмотря на определенную тематичность вечеринки, Ким Кардашян пришла на празднование в привычном для нее образе.

Если Кайли Дженнер была в образе Капитана Марвел, ее возлюбленный – в костюме Железного Человека, то гости праздника выбрали привычные для себя стиле одежды. Так, 38-летняя Ким Кардашян надела любимый вид одежды – облегающие лосины и короткий топ.

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Возможно, она сделала такой ход, чтобы все внимание было приковано к разряженному имениннику и его близким – девушке Кайли и дочери Сторми. Однако красные кожаные лосины неплохо вписались в стилистику вечеринки в стиле "Мстителей". Ведь Кайли Дженнер и Трэвис Скотт были одеты в костюме с красными акцентами и фотографировались рядом с яркой машиной такого же цвета. Образ Ким Кардашян завершила серая спортивная кофта и босоножки на каблуках.



Ким Кардашян і Канье Уест / Instagram / @justjared