В красных туфлях и розовом джемпере: яркое сочетание цветов от иорданской королевы Рании

Во вторник, 2 апреля, иорданская королева Рания посетила ежегодную выставку ремесел (Jordan River foundation's 23rd), состоявшейся в столице Иордании Аммане.

Для выхода иорданская икона стиля продемонстрировала эффектный образ с идеальным сочетанием цветов – красного с розовым. Новые снимки с публичного выхода она опубликовала на своих страницах в социальных сетях.

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Так, Рания примерила платье длины миди насыщенного кораллового оттенка с сумкой и туфлями на каблуках в тон. Королева дополнила "аутфит" джемпером лососевого цвета и макияжем с акцентом на глазах.

Прекрасно также выглядели уложенные локонами волосы жены короля Абдаллы II. Глядя на королеву, трудно признать то, что Рании - 48 лет.



Королева Рания / Facebook / @QueenRania



Королева Рания / Instagram / @QueenRania



Королева Рания / Facebook / @QueenRania



Королева Рания / Instagram-Stories / @QueenRania



Королева Рания / Instagram-Stories / @QueenRania