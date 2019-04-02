В красных туфлях и розовом джемпере: яркое сочетание цветов от иорданской королевы Рании

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Королева Рания
Королева Рания / Facebook / @QueenRania

Во вторник, 2 апреля, иорданская королева Рания посетила ежегодную выставку ремесел (Jordan River foundation's 23rd), состоявшейся в столице Иордании Аммане.

Для выхода иорданская икона стиля продемонстрировала эффектный образ с идеальным сочетанием цветов – красного с розовым. Новые снимки с публичного выхода она опубликовала на своих страницах в социальных сетях.

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Так, Рания примерила платье длины миди насыщенного кораллового оттенка с сумкой и туфлями на каблуках в тон. Королева дополнила "аутфит" джемпером лососевого цвета и макияжем с акцентом на глазах.

Прекрасно также выглядели уложенные локонами волосы жены короля Абдаллы II. Глядя на королеву, трудно признать то, что Рании - 48 лет.

Королева Ранія
Королева Рания / Facebook / @QueenRania

Королева Ранія
Королева Рания / Instagram / @QueenRania

Королева Ранія
Королева Рания / Facebook / @QueenRania

Королева Ранія
Королева Рания / Instagram-Stories / @QueenRania

Королева Ранія
Королева Рания / Instagram-Stories / @QueenRania

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я Иордания Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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