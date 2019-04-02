В красных туфлях и розовом джемпере: яркое сочетание цветов от иорданской королевы Рании
Во вторник, 2 апреля, иорданская королева Рания посетила ежегодную выставку ремесел (Jordan River foundation's 23rd), состоявшейся в столице Иордании Аммане.
Для выхода иорданская икона стиля продемонстрировала эффектный образ с идеальным сочетанием цветов – красного с розовым. Новые снимки с публичного выхода она опубликовала на своих страницах в социальных сетях.
Читайте также: В асимметричной юбке и рубашке: эффектный деловой стиль от королевы Иордании – фото
Так, Рания примерила платье длины миди насыщенного кораллового оттенка с сумкой и туфлями на каблуках в тон. Королева дополнила "аутфит" джемпером лососевого цвета и макияжем с акцентом на глазах.
Прекрасно также выглядели уложенные локонами волосы жены короля Абдаллы II. Глядя на королеву, трудно признать то, что Рании - 48 лет.
Королева Рания / Facebook / @QueenRania
Королева Рания / Instagram / @QueenRania
Королева Рания / Facebook / @QueenRania
Королева Рания / Instagram-Stories / @QueenRania
Королева Рания / Instagram-Stories / @QueenRania