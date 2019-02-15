В кроссовках и спортивной куртке: Кейт Миддлтон заметили на прогулке возле Кенсингтона

Герцогиня Кембриджская уже не впервые выходит в свет без охраны и в простой удобной одежде. В День Валентина, 14 февраля, прохожие увидели ее в Кенсингтонских садах – в парке возле ее дома, где она живет с мужем и детьми.

Непередодни Кейт Миддлтон очаровала своим вечерним образом в Лондоне, когда стала гостьей гала-события в Музее Виктории и Альберта. В этот же вечер ее муж принц Уильям находился в благотворительной организации Passage, которая помогает бездомным.

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На следующий же день, когда влюбленные проводят время вместе или с семьями, она не отставала и отправилась на спокойную прогулку с маленьким сыном, принцем Луи, рядом со своим домом. Для спокойного отдыха она выбрала довольно простой и стильный образ – черные скинни, объемная весенняя куртка черно-белого цвета и такие же кроссовки от New Balance. Ее волосы были распущенными, а макияж практически отсутствовал.