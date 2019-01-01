В купальнике и на "мерседесе": Эльза Госк засветила стройную фигуру посреди пустыни

После празднования Нового года в настоящей зимней атмосфере немало звезд решили отогреться в теплых краях. Не исключением стала знаменитая модель и "ангел" Victoria's Secret Эльза Госк. Она вместе со своим возлюбленным отправилась отдыхать в пустыню в Калифорнии.

Фотоотчетом с отдыха уже щеголяла модель Рози Хантингтон-Уайтли, бизнесвумен Кьяра Ферраньи, участница показов Victoria's Secret Жосефин Скривер и другие звезды. 30-летняя Эльза Госк решила взять пример со своих коллег и отправиться на заслуженный отдых.

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Новые снимки Эльза традиционно опубликовала на своей странице в Instagram. На свежих фото "ангел" Victoria's Secret сексуально позировала возле новенькой марки автомобиля Mersedes в крошечном бикини голубого цвета. Она изящно сидела на краю капота черной машины, что позволило рассмотреть упругие мышцы ног и живота у 30-летней модели.

Эльза Госк в Калифорнии / Instagram / @hoskelsa

На втором снимке Эльза позировала перед камерой, поднявшись из машины и прикрыв глаза, на которых были солнцезащитные очки голубого цвета. Шведская модель обозначила в геолокации пустыню Мохаве, которая расположенна на юге Калифорнии.

Модель отдыхает в пустыне Мохаве / Instagram / @hoskelsa

Также Эльза Госк поделилась снимком с прогулки по пустыне в желто-салатовом платье бельевого стиля от Victoria's Secret. Для завершения такого образа модель выбрала черную накидку и солдатские сапоги.