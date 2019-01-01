В купальнике и на "мерседесе": Эльза Госк засветила стройную фигуру посреди пустыни

84 Читати новину українською
Эльза Госк
Эльза Госк / Instagram/ @hoskelsa

После празднования Нового года в настоящей зимней атмосфере немало звезд решили отогреться в теплых краях. Не исключением стала знаменитая модель и "ангел" Victoria's Secret Эльза Госк. Она вместе со своим возлюбленным отправилась отдыхать в пустыню в Калифорнии.

Фотоотчетом с отдыха уже щеголяла модель Рози Хантингтон-Уайтли, бизнесвумен Кьяра Ферраньи, участница показов Victoria's Secret Жосефин Скривер и другие звезды. 30-летняя Эльза Госк решила взять пример со своих коллег и отправиться на заслуженный отдых.

Читайте также: "Ангел" Victoria's Secret Бриджит Малкольм оголила грудь на пляже: 18+

Новые снимки Эльза традиционно опубликовала на своей странице в Instagram. На свежих фото "ангел" Victoria's Secret сексуально позировала возле новенькой марки автомобиля Mersedes в крошечном бикини голубого цвета. Она изящно сидела на краю капота черной машины, что позволило рассмотреть упругие мышцы ног и живота у 30-летней модели.

Ельза Госк

Эльза Госк в Калифорнии / Instagram / @hoskelsa

На втором снимке Эльза позировала перед камерой, поднявшись из машины и прикрыв глаза, на которых были солнцезащитные очки голубого цвета. Шведская модель обозначила в геолокации пустыню Мохаве, которая расположенна на юге Калифорнии.

ельза Госк

Модель отдыхает в пустыне Мохаве / Instagram / @hoskelsa

Также Эльза Госк поделилась снимком с прогулки по пустыне в желто-салатовом платье бельевого стиля от Victoria's Secret. Для завершения такого образа модель выбрала черную накидку и солдатские сапоги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

Теги: LifeStyle Эротика Victoria's Secret Мода
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что такое кутья: история, виды и секреты приготовления
сегодня 17:45 Что такое кутья: история, виды и секреты приготовления
257
Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
сегодня 16:30 Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
7265
Кутья на минералке с виноградным соком: как Сочельник готовят в разных регионах Украины
сегодня 14:03 Кутья на минералке с виноградным соком: как Сочельник готовят в разных регионах Украины
Альона Захарова 528
Что подарить родным и близким на Рождество: оригинальные идеи
сегодня 10:20 Что подарить родным и близким на Рождество: оригинальные идеи
444
Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
3 января 20:30 Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
65517
Самые интересные книги 2018 года, которые точно нельзя пропустить
2 января 21:02 Самые интересные книги 2018 года, которые точно нельзя пропустить
Євгенія Мазур 657
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук