В купальнике с принтом зебры: Бритни Спирс показала прекрасные спортивные формы в бассейне

Американская поп-исполнительница, похоже, чувствует себя весьма хорошо, ведь ежедневно публикует все больше фотографий и видеороликов в своем Instagram. 28 мая она особенно порадовала фанатов, засветив свою стройную фигуру в купальнике.

Бритни Спирс является большой любительницей необычных и трендовых купальных костюмов, и продемонстрировала новый, не менее стильный летний образ. Звезда надела белый раздельный купальник с трендовым анималистическим принтом в "зебру". Звезда удобно умостилась на надувном "павлине" синего цвета и понежилась под лучами солнца.

Читайте также: Жизнь продолжается: Бритни Спирс показала, как готовится к лету после лечения в клинике

Бритни Спирс в бассейне / Instagram / @britneyspears

Стоит отметить, что комментаторы восхищены фигурой Бритни Спирс, ведь даже после длительного лечения и судебной тяжбы с отцом и врачами она смогла сохранить и восстановить рельефные формы. Однако некоторые пользователи все же высказали подозрение, что это архивное фото, а сама Бритни сейчас борется с личными проблемами.

Добавим, что ранее в этом же купальнике она демонстрировала свои достижения в стойке на ногах и растяжке, а также просто позировала на фоне своего роскошного двора с бассейном в белых сапогах.