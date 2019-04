В Лас-Вегасе состоялась музыкальная премия ACM Awards 2019: список победителей

Ежегодная музыкальная премия Академии кантри-музыки наградила лучших исполнителей в своем жанре вчера, 7 апреля. 54 по счету престижное событие состоялась в Лас-Вегасе в MGM Grand Garden Arena.

Кроме награждения лучших кантри-исполнителей, артисты много шутили на сцене и представили свои новые и известные хиты. Среди них были: Florida Georgia Line с песней "can't Hide Red", актриса Крисси Метц с хитом фильма "Прорыв" "i'm Standing With You", Кэрри Андервуд, Лорен Алайна, Мики Гйтон и дуэт Maddie & Tae. Об этом сообщили на CNN.

На церемонии ACM Awards 2019 также присутствовали такие кантри-звезды, как Люк Брян, Миранда Ламберт, Крис Стейплтон, Блейк Шелтон, Марен Моррис и Кит Урбан.

Предлагаем вашему вниманию список победителей музыкальной премии, которые получили статуэтки за заслуги в своем недавнем творчестве.

Список победителей ACM Awards 2019

Главный исполнитель года – Кит Урбан

Певец года – Томас Ретт

Певица года – Кейси Мусгравс

Дуэт года – Dan + Shay

Группа года – Old Dominion

Новый певец года – Люк Коумз

Новая певица года – Эшли Макбриде

Новый дуэт или группа года – Lanco

Альбом года – "From A Room, Vol. 2" Криса Стейплтона

Запись года – "Tequila" Dan + Shay

Клип года – "Drunk Girl" Криса Жансона

Песня года – "Broken Halos" Криса Стейплтона

Музыкальное событие года – "Burning Man" Диркса Бентли и Brothers Osborne

Автор песен года – Шейн Маканалли.