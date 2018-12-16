В латексном мини и свитере с Сантой: Кьяра Ферраньи организовала рождественскую вечеринку – фото

Популярная итальянская блогер Кьяра Ферраньи организовала яркую вечеринку перед рождественскими праздниками у себя дома, на которую пригласила друзей и родственников.

Об этом Кьяра рассказала на своей странице в Instagram.

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Дом, в котором живет Кьяра вместе с мужем, итальянским рэпером Fedez и их сыном Лео, традиционно был украшен всеми рождественскими атрибутами.

Для первого выхода Ферраньи надела латексную черную юбку с ботильонами в тон и красным свитером в рождественском стиле. Кроме того, на вечеринке даже присутствовал их сын, которому примерили красную шапку Санта Клауса.



Кьяра Ферраньи и Fedez / Instagram @fedez

На одном из видео Fedez забавно спрашивает у Кьяры "Любовь моя, а где Кевин (главный герой фильма "Один дома")?"

Смотрите видео с Кьярой Ферраньи:



Кьяра Ферраньи / Instagram @chiaraferragni



Кьяра Ферраньи, сын Лео и Fedez / Instagram @fedez



Кьяра Ферраньи пригласила друзей на вечеринку / Instagram @chiaraferragni

Для второго образа блогер надела яркое платье-мини розового цвета с пайетками.



Кьяра Ферраньи / Instagram @chiaraferragni



Кьяра Ферраньи и Лео / Instagram @chiaraferragni



Праздничный стол в доме Кьяры Ферраньи / Instagram @chiaraferragni



Праздничный стол в доме Кьяры Ферраньи / Instagram @chiaraferragni

Напомним, знаменитый дизайнер Роберто Кавалли раскритиковал фото Кьяры Ферраньи в Instagram, назвав ее машиной для денег без капли искренности.

Кто такая Кьяра Ферраньи?

Известная итальянская модель, бизнес-вумен, а также одна из самых известных мировых блоггеров. Популярность девушка получила благодаря личному контенту The Blonde Salad.