В леопардовом бикини: Настя Каменских засветила роскошное тело

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Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

Украинская певица Настя Каменских продолжает будоражить сеть горячими снимками с итальянского "второго медового месяца" с любимым мужем Потапом.

Новые пикантные фото Каменских опубликовала на своей странице в Instagram.

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На новой фотографии Настя подчеркнула соблазнительные формы купальником с популярным анималистичным принтом. Поклонники певицы разделилась на два "лагеря": первые осудили замужнюю девушку за откровенные фото, а другие похвалили соблазнительную фигуру Каменских.

Настя Каменських
Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

На другом фото звезда снялась в купальнике темно-бордового цвета в расслабленной позе, подняв руку вверх и прикрыв глаза. "Когда ваш день начинается с моря и солнца", – добавила в подписи Настя на итальянском языке.

Настя Каменських
Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

Также Настя и Потап из итальянской Сардинии отправились на соседнюю французскую Корсику, которые разделяет всего 8 километров. Для прогулки Каменских надела короткие джинсовые шорты, полупрозрачную белую майку и ботильоны оливкового цвета.

Счастье – это глагол! Оно не где-то там, когда не понятно будет! Счастье в каждой секунде, минуте, дне! И если ты его не чувствуешь, меняй свою жизнь! Потому что все только в твоих руках,
– дополнила публикацию мотивирующей цитатой артистка.

Подписчики в Instagram раскритиковали певицу за выбор нелетней обуви для жаркой Корсики. "Вот весь ваш отпуск меня интересует только один вопрос: вам не жарко в сапогах?", "Мне осенью сложно ходить в таких. А тут лето!", "Такое впечатление, что она другой обуви с собой не взяла", "Что за глупость шорты и сапожки? Вы же не на сцене", – пишут пользователи в сети.

Настя Каменських
Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

Настя Каменських
Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Настя Каменских Потап и Настя
Источник: LifeStyle 24
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