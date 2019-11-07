В леопардовом платье: королева Испании ошеломила публичным выходом

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Королева Летиция с дочкой в Барселоне
Королева Летиция с дочкой в Барселоне / www.gettyimages.com

Испанская королева Летиция не отказывается от публичных выходов, поэтому каждый раз поражает мир новинками своего гардероба. На днях Ее Величество показала наряд с леопардовым принтом, который выбрала из последней коллекции Виктории Бекхэм.

В Барселоне продолжаются официальные мероприятия, посвященные деятельности Фонда принцессы Жироны. Поэтому вся королевская семья Испании – монарх Филипп VI, его жена Летиция и дочери Софи и Леонор – в течение нескольких дней посещают важные мероприятия. Каждое событие привлекает немалое внимание СМИ, ведь знаменитая испанская семья демонстрирует слаженность и новинки королевского гардероба.

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На днях монархи посетили симпозиум, на котором Ее Величество показала трендовое платье. Перед камерами волшебная Летиция появилась в стильном наряде с леопардовым принтом. Как оказалось, скромное платье королева выбрала из новой коллекции дизайнера Виктории Бекхэм. Красные туфли и клатч с такими же вставками стали яркими акцентами в образе Летиции.

В то же время дочери супругов, как и Филипп VI, появились в более будничных нарядах. София и Леонор красовались рядом со знаменитыми родителями в приталенных брюках, кофтах и ​​балетках.

Королівська сім'я Іспанії
Королевская семья Испании/ Getty Images

Ефектний образ королеви Летиції
Эффектный образ королевы Летиции/ Getty Images

Интересно, что на других мероприятиях, посвященных Фонду принцессы Жироны, Летиция предпочитала брючные костюмы. Для церемонии награждения премиями Ее Величество предстала в образе total black со стильными перьевыми вставками. А вот на встречи с лауреатами знаменитая испанская красавица пришла в ярко-красном наряде. Выглядела Летиция отлично, что уже успели отметить журналисты западных СМИ и сторонники королевской семьи.

 Король Испании с женой Летицией и дочерьми на официальном мероприятии / Getty Images

Король Испании с женой Летицией и дочерьми на официальном мероприятии / Getty Images

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Стиль и мода LifeStyle Новости LifeStyle Летиция, королева Испании
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