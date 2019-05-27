В любимом белом пальто: Бриджит Макрон пришла на выборы Европарламента во Франции

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Бриджит и Эммануэль Макрон
Бриджит и Эммануэль Макрон / Getty Images

Накануне, 26 мая, во Франции прошли выборы в Европарламент. Конечно, обязательным было присутствие президента Эммануэля Макрона, а его любимая жена, Бриджит, составила ему компанию. Для официального выхода первая леди Франции надела белое пальто, которое можно считать ее любимым.

Глава государства, 41-летний Эммануэль Макрон, пришел на выборы в темном классическом костюме, а его 66-летняя жена Бриджит, выбрала платье, которое отлично контрастировало с мужем.

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Бриджит Макрон выходила из помещения, где был расположен избирательный участок, в белоснежном двубортном пальто с черными пуговицами. Из-под верхней одежды виднелся воротник рубашки в тон, а для "низа" стильная первая леди Франции выбрала темные брюки. Ее короткое каре, как всегда, было идеально уложено, а глаза подведены темным карандашом.

Бріджит Макрон
Бриджит Макрон / Getty Images

Стоит отметить, что в том самом пальто Бриджит Макрон появлялась на благотворительном футбольном матче. Тогда она дополнила образ темными узкими джинсами и кроссовками.

Бріджит Макрон на футбольному матчі
Бриджит Макрон на футбольном матче / Getty Images

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Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Эммануэль Макрон
Источник: LifeStyle 24
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