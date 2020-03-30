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В мини-платье и на каблуках: Елена Шоптенко похвасталась стройными ногами в откровенном наряде

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Елена Шоптенко / Instagram / @alena_shoptenko

Знаменитая украинская танцовщица Елена Шоптенко, находясь на карантине, опубликовала пикантное фото, на котором похвасталась стройными ногами.

Всем трудно усидеть дома на карантине в течение длительного времени. Особенно сложно это дается тем людям, которые привыкли к активной жизни. К ним относится и хореограф Елена Шоптенко. Женщина показывает, чем занимается на вынужденном карантине ее маленький сын, проводит танцевальные мастер-классы в онлайн-режиме, а также делится привлекательными фотографиями.

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Елена Шоптенко никогда не снималась в откровенных фотосессия и впервые поделилась эротическим кадром. На черно-белом снимке она позирует в платье мини черного цвета и босоножках на каблуках. Такой наряд красиво подчеркнул ее стройные ноги. Волосы танцовщицы уложены легкими локонами, а на лице виден макияж с черными стрелками на веках.

В публикации Елена рассказала, почему решила поделиться такой фотографией: "Не очень люблю короткие платья и каблуки. Не очень люблю шумные компании и мероприятия. Предпочитаю семейный ужин вместо ресторана. Выходные дома мне нравятся больше выездных. Чай с печеньем и сливочным маслом вместо бокала вина. Хороший фильм на диване люблю больше громкой музыки на вечеринке. Так вот, единственное, о чем я сейчас мечтаю: когда закончится карантин, надеть каблуки и короткое платье, заняться именно тем, что я не люблю."

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Карантин в Украине 2020 Эротика LifeStyle
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