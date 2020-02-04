В миниплатье с кожаным топом: звезда "хищных птичек" Джерни Смоллетт-Белл отметилась эпатажем

33-летняя американская актриса Джерни Смоллетт-Белл, сыгравшая Черную канарейку в фильме "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", ошеломила поклонников. На телеэфир она пришла в довольно провокационном образе.

Как известно, в мире продолжается презентация одного из самых ожидаемых боевиков года – "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн". Фильм, снятый по мотивам комиксов DC, оказался в центре внимания всех СМИ. Поэтому и главные актрисы оказались под тщательным наблюдением журналистов.

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Так, 4 февраля Джерни Смоллетт-Белл заставила говорить о себе все информационные издания. Все потому, что актриса приняла участие в одной из американских телепрограмм. Звезда отвечала на вопросы о съемках "Хищных птичек" и сотрудничество с Марго Робби. Но не это привлекло внимание журналистов, а провокационный образ актрисы.

Джерни Смоллетт-Белл пришла на прямой эфир в платье от дизайнера David Koma. Одеяние состояло из объемной белой юбки и кожаного топа. Брутальные черные ботинки от Alexander McQueen завершили дерзкий образ актрисы. Выглядела она как настоящая рок-звезда.



Звезда "хищных птичек" Джерни Смоллетт-Белл / Getty Images

Это не первый раз Джерни Смоллетт-Белл отмечается эпатажем на презентации "хищных птичек". На фотокол в Лондоне она пришла в латексном платье с прозрачным шифоновым верхом. Черный наряд подчеркнул стройную фигуру актрисы, однако выглядел слишком вызывающе.



Джерни Смоллетт – звезда "хищных птичек" / Instagram / @birdsofprey