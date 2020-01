Всемирный день The Beatles: малоизвестные факты о группе, которые следует знать

Во всем мире 19-й год подряд отмечают Международный день группы The Beatles. Пожалуй, не найдется человека, который бы не слышал о легендарной четверке. В знаковый день журналисты LifeStyle 24 предлагают подборку интересных фактов о The Beatles, которых вы могли не знать.

Чествование одной из самых известных музыкальных групп The Beatles 16 января приняла Организация ООН по науке, образованию и культуре ЮНЕСКО. Именно в этот день 1957 года в Ливерпуле (Великобритания) открылся клуб The Cavern, в котором и начался звездный путь тогда еще никому неизвестных молодых исполнителей — Джона Леннона, Пола Маккартни и Джорджа Харрисона. Через несколько лет к ним присоединился и Ринго Старр.

Читайте также: Жуки или звери: узнайте, какой из вас битломан?

За семь лет, с 1963-го по 1970-й годы, The Beatles выпустили 13 официальных студийных альбомов и 211 композиций. После распада коллектива каждый из музыкантов начал сольную карьеру. 40-летний экс-солист группы Джон Леннон был убит 8 декабря 1980-го года. В 2001 году в возрасте 58-ми лет от рака скончался Джордж Харрисон.

Сегодня 77-летний Пол Маккартни и 79-летний Ринго Старр продолжают заниматься творчеством и пишут музыку. 30 декабря 2017 года бывшего барабанщика группы Ринго Старра удостоили рыцарского звания, — его титуловали за заслуги в музыке и благотворительной работе. Что интересно, Ринго стал рыцарем на 20 лет позже, чем его коллега из The Beatles Пол Маккартни.

А знали ли вы, что:

1. Каждые 15 секунд где-то в мире играет песня The Beatles.

2. Ни один из участников группы не знал нотной грамоты.

3. Все четверо участников группы, будучи британцами, в свое время женились на американках.

4. Половина участников квартета — левши: Пол и Ринго.

5. Вещи The Beatles продают за бешеные деньги: фото The Beatles 1965 года продали за 45 тысяч долларов, пластинку с автографами — за 300 тысяч долларов, гитару The Beatles — за 408 тысяч долларов.

6. Легендарная песня Imagine стала гимном пацифизма. Эту композицию сыграл на пианино перед бойцами "Беркута" участник Евромайдана. Сын Джона Леннона Шон выразил свое восхищение украинским пианистом.

Читайте также: Загадки огромной популярности The Beatles: как писались самые известные хиты четверки

Также песню Imagine сыграл пианист в самом сердце Франции, вблизи концертного зала "Батаклан" в Париже, где в результате теракта погибло более сотни людей.

7. The Beatles стал первым в истории, кто напечатал на обратной стороне обложки альбома тексты всех песен. Альбом "Sgt. Pepper'S Lonely Hearts Club Band".

8. Джордж Харрисон стал основоположником благотворительных концертов. 1 августа 1971 года музыкант организовал два благотворительных концерта в поддержку Бангладеш.

9. В песне "Hey, Jude" можно услышать возглас Пола: "Oh, fucking hell!". Это была реакция на неправильный аккорд. По настоянию Джона, фразу оставили в оригинальной записи и лишь слегка приглушили.

10. Изначально композиция "Yesterday" называлась "Яичница" ("Scrambled Eggs"). Вот как звучала первая строка: "Scrambled eggs, oh my baby how I love your legs".

11. Лишь в 2017 году вдова участника The Beatles Джорджа Харрисона Оливия нашла рукопись неизвестной песни легендарной группы, которую музыканты посвятили барабанщику группы Ринго Старру. Композиция называется "Hey Ringo" и была написана в 1970-х годах. Оливия Харрисон показала рукопись Ринго Стару, который, по словам женщины, никогда не видел эту песню и был очень удивлен. Рукопись она отдала ему и кроме того, текст песни собираются включить в расширенную версию мемуаров Джорджа Харрисона "I Me Mine".