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В мультфильме от Disney и Pixar появился первый ЛГБТ-персонаж (спойлер)

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Мультфильм "Вперед" от Disney и Pixar / Коллаж: LifeStyle 24

В течение последнего года студии-киногиганты не прекращают поражать новинками, которые анонсируют в своих премьерах. Так, в новом мультфильме от Disney и Pixar "Вперед" создатели представили первую героиню-лесбиянку.

Премьера долгожданного мультфильма "Вперед" в Украине запланирована лишь на 5 марта. Однако в мировой прокат картина вышла 21 февраля, поэтому фанаты Disney успели поделиться впечатлениями от просмотренного фильма.

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Так, на сайте издания Huff Post появилась информация, о которой не говорили создатели мульта во время анонсов в виде промо-роликов или даже накануне премьеры.

Как оказалось, вслед за Marvel студии Disney и Pixar тоже присоединились к компаниям, которые поддерживают ЛГБТ-сообщество – они добавили гомосексуального персонажа. Ею оказалась лесбиянка Спенсер, которая работает офицером полиции. Персонажа озвучивала актриса Лина Вейт.


Спенсер из мультфильма "Вперед" / IMDb

Здесь больше: "Вперед": в сети появился новый трейлер и персонажные постеры к мультфильму про эльфов

Вперед: трейлер на украинском онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle ЛГБТ Disney Кино
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