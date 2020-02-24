В мультфильме от Disney и Pixar появился первый ЛГБТ-персонаж (спойлер)
В течение последнего года студии-киногиганты не прекращают поражать новинками, которые анонсируют в своих премьерах. Так, в новом мультфильме от Disney и Pixar "Вперед" создатели представили первую героиню-лесбиянку.
Премьера долгожданного мультфильма "Вперед" в Украине запланирована лишь на 5 марта. Однако в мировой прокат картина вышла 21 февраля, поэтому фанаты Disney успели поделиться впечатлениями от просмотренного фильма.
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Так, на сайте издания Huff Post появилась информация, о которой не говорили создатели мульта во время анонсов в виде промо-роликов или даже накануне премьеры.
Как оказалось, вслед за Marvel студии Disney и Pixar тоже присоединились к компаниям, которые поддерживают ЛГБТ-сообщество – они добавили гомосексуального персонажа. Ею оказалась лесбиянка Спенсер, которая работает офицером полиции. Персонажа озвучивала актриса Лина Вейт.
Спенсер из мультфильма "Вперед" / IMDb
Здесь больше: "Вперед": в сети появился новый трейлер и персонажные постеры к мультфильму про эльфов
Вперед: трейлер на украинском онлайн
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