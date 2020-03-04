В Нацотборе победили не Go_A, а украинский фольклор: музыканты о триумфе на конкурсе

Украинская этнофолк-группа Go_A в этом году победила в Национальном отборе Евровидения-2020. Музыканты признаются, что не могли поверить в собственную победу впрочем убеждены, что в этом случае большая заслуга украинцев, ведь именно они захотели услышать на конкурсе украинскую песню.

Вокалистка Екатерина Павленко и основатель группы Тарас Шевченко в интервью для издания "Таблоид" рассказали, что хоть и шли на конкурс, но до конца не верили, что победят. Поскольку они за 7 лет существования коллектива не имели менеджеров или пиарщиков.

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Если честно, я думала, что мы сходим на Нацотбор, подтянем новую аудиторию и сядем писать следующий альбом... Как можно было поверить в победу группы, которая играет 7 лет, но до сих пор не имеет ни менеджеров, ни пиарщиков? Мы думали, что такое возможно только в кино. Но это произошло на самом деле!

– поделилась Екатерина Павленко.

Вокалистка добавила, что решилась пойти с коллегами на Нацотбор только из-за постоянных вопросов фанатов, когда они наконец решатся на конкурс. Но в этом году менеджеры конкурса обратились к Go_A, поэтому те согласились.

"Общественное" сейчас больше общается с организаторами Евровидения, согласовывает наше будущее выступление. Мы же ищем команду, которая будет заниматься пиаром Go_A в Украине", – добавила Екатерина.

ОТносительно конкурсной песни, то Павленко убеждена, что именно украинское народное творчество, которое они просто хорошо представляют, и победило на конкурсе отбора.

В Нацотборе на Евровидении победили не Go_A. Победил украинский фольклор. Зрители и жюри отдали голоса за украинскую песню, и это не может не радовать,

– резюмировала певица.

Напомним, что 22 февраля в Киеве прошел финал Национального отбора Евровидения-2020. По результатам голосования зрителей и судей, победу одержали представители группы Go_A. Поэтому именно они выступят в следующем этапе шоу и презентуют на европейской сцене песню Solovey.

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