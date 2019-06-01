В надувных шарах из каучука: мир шокировал странный показ молодого дизайнера – видео

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Показ Фредерика Тьярандсена
Показ Фредерика Тьярандсена / Instagram / @fredriktjaerandsen

В пятницу, 31 мая, в Лондоне прошел показ выпускников бакалаврской программы Central Saint Martins. Больше всего запомнился молодой дизайнер из Норвегии Фредрик Тьярандсен, который выпустил моделей на подиум в больших надувных резиновых шарах.

Как пишет Vogue, Тьярандсен ранее работал в Balenciaga, Louis Vuitton, Craig Green и JW Anderson и стал победителем l'oréal Professionnel Young Talent Award.

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Показ коллекции наряда от молодого дизайнера прошел поистине эффектно! Модели выходили на подиум в прозрачных шарах из цветной резины, после чего из нее якобы выходил воздух и наряды превращалось на платье, юбку или другой атрибут гардероба.

 

Каучук из коллекции норвежского дизайнера производится компанией на Шри-Ланке, где его собирают местные фермеры.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений 10 Men (@10menmagazine)

 

Как сообщил Фредерик, он посвятил коллекцию тому неуловимому моменту в жизни человека, когда самосознание становится активным.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений 米米 (@liuytm)

 

 

 

 

 

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Теги: LifeStyle Мода Неделя моды Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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