В надувных шарах из каучука: мир шокировал странный показ молодого дизайнера – видео

В пятницу, 31 мая, в Лондоне прошел показ выпускников бакалаврской программы Central Saint Martins. Больше всего запомнился молодой дизайнер из Норвегии Фредрик Тьярандсен, который выпустил моделей на подиум в больших надувных резиновых шарах.

Как пишет Vogue, Тьярандсен ранее работал в Balenciaga, Louis Vuitton, Craig Green и JW Anderson и стал победителем l'oréal Professionnel Young Talent Award.

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Показ коллекции наряда от молодого дизайнера прошел поистине эффектно! Модели выходили на подиум в прозрачных шарах из цветной резины, после чего из нее якобы выходил воздух и наряды превращалось на платье, юбку или другой атрибут гардероба.

Каучук из коллекции норвежского дизайнера производится компанией на Шри-Ланке, где его собирают местные фермеры.

Как сообщил Фредерик, он посвятил коллекцию тому неуловимому моменту в жизни человека, когда самосознание становится активным.