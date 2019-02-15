В нежном шелковом платье: Майли Сайрус показала новые фото с тайной свадьбы

Американская поп-исполнительница Майли Сайрус опубликовала несколько милых фотографий со своей тайной свадьбы с Лиамом Хемсвортом. На них она позирует в шелковом платье от Vivienne Westwood с букетом цветов.

Ранее супруги вообще не афишировали своего узаконивания отношений, поэтому только в День Валентина она оставила несколько фотографий в Instagram.

Ты мой Валентин каждый день. Спасибо за то, что всегда наклоняешься, чтобы обнять меня. Обещаю, что всегда буду встречать тебя на цыпочках. Люблю тебя, Валентин!

– говорится в подписях к фотографиям.

Фото со свадьбы Майли Сайрус и Лиама Хемсворта / Instagram / @mileycyrus

На новых кадрах 26-летняя исполнительница выглядит очень счастливой и красивой. Звезда также обнародовала несколько черно-белых фотографий со своим мужем.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт / Instagram / @mileycyrus

Стоит добавить, что на днях случился еще один курьезный случай, связанный со свадебными фотографиями звездной пары. Как известно, Майли и Лиам запретили кому-либо пользоваться камерами и телефонами в день их свадьбы. Однако родной брат жениха, Крис Хемсворт, фиксировал все торжества на пленочную камеру, после чего их должны были оцифровать в Австралии.

Произошла досадная ошибка и 216 цифровых фото были отправлены на электронную почту не Крису, а случайной девушке Эльвире. Об этом она сообщила в своих Instagram-Stories: "Я просто открыла почту и увидела ссылку, а там... фото с секретной свадьбы Лиама Хемсворта и Майли Сайрус!".



Крис Хемсворт поблагодарил девушку за понимание / Instagram / @chrishemsworth

Instagram-пользовательница решила не продавать снимки СМИ или распространять их в сети, пообещав Крису сохранить приватность церемонии и удалить ссылки. Сам Крис Хемсворт выразил большую благодарность незнакомке и отметил, что это достойный поступок в современном мире.

Что известно об отношениях Майли и Лиама?​Майли Сайрус и Лиам Хемсворт начали встречаться еще в 2009 году. Через 3 года отношений они решили пожениться. Однако всего за год пара изменила свое решение и разошлась. Но чувство Майли и Лиама так и не исчезли: в 2016 году певица и актер восстановили отношения, после чего своенравная артистка начала носить обручальное кольцо, которое ей подарил любимый. Прошло почти 10 лет, как пара пошла к алтарю. Впоследствии в 2018 году 22-23 декабря сеть взорвала новость о тайной свадьбе Майли Сайрус Лиама Хемсворта.