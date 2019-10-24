В Нью-Йорке состоялась премьера от Disney "Леди и Бродяга": Джастин Теру пришел с собакой

На днях в одном из крупнейших городов США состоялась премьера мультфильма от Disney "Леди и Бродяга". На нью-йоркский показ пришел Джастин Теру, который подарил свой голос Бродяге. Что интересно, на премьеру голливудский актер пришел со своей любимой собакой Кумой.

На премьере картины Джастин Теру появился вместе со своей коллегой по съемочной площадке Тессой Томпсон, которая озвучила героиню Леди. 48-летний актер удивил появлением на показе "Леди и Бродяга" со своей собакой, которую зовут Кума.

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А в фотозоне с логотипом Disney и названием мультфильма актеры фотографировались с собаками, которые сыграли главных персонажей. Ими оказались кокер-спаниель Роуз и дворняга Монти. Что интересно, до участия в съемках фильма собаки жили в приюте, но во время съемочного процесса настолько понравились команде, что после завершения съемок их взяли в семью.



Джастин Теру и Тесса Томпсон на премьере фильма "Леди и Бродяга" / Getty Images

Также перед специальным показом Джастин Теру пришел в фотокомнату, которую обустроили подобно главной сцене из анимационного фильма, и забавно сфотографировался со своей собакой.



Джастин Теру со своей собакой на премьере фильма "Леди и Бродяга"/ Getty Images