В Нью-Йорке состоялась премьера от Disney "Леди и Бродяга": Джастин Теру пришел с собакой

6 Читати новину українською
Джастин Теру и Тесса Томпсон
Джастин Теру и Тесса Томпсон / Getty Images

На днях в одном из крупнейших городов США состоялась премьера мультфильма от Disney "Леди и Бродяга". На нью-йоркский показ пришел Джастин Теру, который подарил свой голос Бродяге. Что интересно, на премьеру голливудский актер пришел со своей любимой собакой Кумой.

На премьере картины Джастин Теру появился вместе со своей коллегой по съемочной площадке Тессой Томпсон, которая озвучила героиню Леди. 48-летний актер удивил появлением на показе "Леди и Бродяга" со своей собакой, которую зовут Кума.

Читайте также: "Леди и Бродяга" от Disney: сеть подрывает новый трогательный трейлер

А в фотозоне с логотипом Disney и названием мультфильма актеры фотографировались с собаками, которые сыграли главных персонажей. Ими оказались кокер-спаниель Роуз и дворняга Монти. Что интересно, до участия в съемках фильма собаки жили в приюте, но во время съемочного процесса настолько понравились команде, что после завершения съемок их взяли в семью.

Леді та Блудько прем'єра
Джастин Теру и Тесса Томпсон на премьере фильма "Леди и Бродяга" / Getty Images 

Также перед специальным показом Джастин Теру пришел в фотокомнату, которую обустроили подобно главной сцене из анимационного фильма, и забавно сфотографировался со своей собакой.

Джастін Теру
Джастин Теру со своей собакой на премьере фильма "Леди и Бродяга"/ Getty Images 

blog_ava
Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 23 октября
сегодня
2001
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Костюмы на Хэллоуин-2019 для детей: подборка лучших образов
сегодня 09:51 Костюмы на Хэллоуин-2019 для детей: подборка лучших образов
Квітослава Туз 81
Где живут украинские звезды: впечатляющие фото роскошных домов
23 октября 16:30 Где живут украинские звезды: впечатляющие фото роскошных домов
Юлія Гілей 2770
Куда пойти в Киеве на Хэллоуин: афиша мероприятий
23 октября 15:50 Куда пойти в Киеве на Хэллоуин: афиша мероприятий
Квітослава Туз 485
Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: интересные советы
23 октября 14:05 Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: интересные советы
Квітослава Туз 19811
Кто из звездных актеров встретил любовь на съемочной площадке
23 октября 12:53 Кто из звездных актеров встретил любовь на съемочной площадке
Марія Бондар 258
Новости
Больше новостей
Залиште відгук