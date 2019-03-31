В ОАЭ исчезла картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира", – СМИ

Журналисты The New York Times обратились к сотрудникам музея "Лувр в Абу-Даби" с вопросом о местонахождении знаменитой картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира". Однако работники музея заявили, что им ничего неизвестно об этом.

Как предполагает издание The New York Times, картину, авторство которой приписывается Леонардо да Винчи и датируется примерно 1506-1513 годами, потеряли.

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Известно, что работу представили на экспозиции еще в сентябре 2018 года в филиале Лувра в Абу-Даби. Как отметили в источнике, руководство музея не смогло установить, где сейчас находится "Спаситель мира". Официально об исчезновении картины пока не заявлено.

В 2019 году парижский Лувр планировал представить полотно на масштабной выставке, посвященной 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи. Издание ссылается на комментарий профессора Института изящных искусств Нью-Йоркского университета Дианы Модестин, которая работала над реставрацией "Спаситель мира", о том, что вряд ли они смогут когда-нибудь увидеть эту картину снова.



Картина "Спаситель мира"