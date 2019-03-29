В образе Одри Хепберн: роскошная Белла Хадид украсила обложку Vogue

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Белла Хадид
Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

22-летняя американская модель и "ангел" популярного бренда Victoria's Secret появилась на диджитал-обложке журнала Vogue. Фотограф увидел юную и нежную Беллу Хадид в образе невероятной Одри Хепберн. Кажется, Белле отлично удалось передать энергию легендарной актрисы.

Фотосессия, в которой снималась Белла Хадид, была организована в необычном формате. Фотограф снимал короткие видеокадры, которые вошли в эксклюзивный диджитал-номер американского Vogue. Результаты съемки Белла Хадид опубликовала на своей странице в Instagram.

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Организацией съемки занимался режиссер Гордон фон Штайнер и главный редактор отдела моды в Vogue.

На фото и видеоролике Белла Хадид предстала в ярком красном платье из новой коллекции Givenchy. Стоит отметить, что основатель бренда Юбер де Живанши вдохновлялся Одри Хепберн и почти во всех фильмах она снималась в его нарядах. Образ модели дополнила широкополая шляпа, украшенная перьями страуса от Koché и массивные серьги от Panconesi Riviera.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue (@voguemagazine)

Вторым образом для "ангела" Victoria's Secret стало пышное платье цвета фуксии с акцентом на талию, которое подчеркивал черный пояс, и пышное декольте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue (@voguemagazine)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Victoria's Secret Мода Белла Хадид
Источник: LifeStyle 24
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