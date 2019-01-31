В обтягивающем платье: соблазнительная Даша Астафьева похвасталась фигурой – горячие фото
Певица Даша Астафьева в очередной раз подтвердила статус секс-символа украинского шоу-бизнеса и взбудоражила сеть снимками с новой сексуальной фотосессии.
Даша Астафьева опубликовала раскованные снимки на своей странице в Instagram.
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На новых фото певица позирует в обтягивающем платье телесного цвета с едва заметным леопардовым принтом, которое соблазнительно подчеркнуло бюст звезды. Ее образ дополнил кожаный корсет и широкие браслеты на руках в тон.
Поклонники были в восторге от съемки Даши и в комментариях написали ей множество комплиментов, некоторые даже сравнили украинку с легендарной Моникой Беллуччи.
"Хорошая фигура, просто – огонь", "Красотка", "Шикарная женщина", – пишут пользователи в сети.
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva
Среди новых снимков с последней фотосессии Астафьева подготовила еще один откровенный образ в нижнем белье и босоножках на каблуках.
Даша Астафьева / Instagram / @nickyashika
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva