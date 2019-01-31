В обтягивающем платье: соблазнительная Даша Астафьева похвасталась фигурой – горячие фото

25 Читати новину українською
Даша Астафьева
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Певица Даша Астафьева в очередной раз подтвердила статус секс-символа украинского шоу-бизнеса и взбудоражила сеть снимками с новой сексуальной фотосессии.

Даша Астафьева опубликовала раскованные снимки на своей странице в Instagram.

Читайте также: Эпатажная Даша Астафьева поделилась, почему не занимается любовью в машине

На новых фото певица позирует в обтягивающем платье телесного цвета с едва заметным леопардовым принтом, которое соблазнительно подчеркнуло бюст звезды. Ее образ дополнил кожаный корсет и широкие браслеты на руках в тон.

Поклонники были в восторге от съемки Даши и в комментариях написали ей множество комплиментов, некоторые даже сравнили украинку с легендарной Моникой Беллуччи.

"Хорошая фигура, просто – огонь", "Красотка", "Шикарная женщина", – пишут пользователи в сети.

Даша Астаф'єва
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Среди новых снимков с последней фотосессии Астафьева подготовила еще один откровенный образ в нижнем белье и босоножках на каблуках.

Даша Астаф'єва
Даша Астафьева / Instagram / @nickyashika

Даша Астаф'єва
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Теги: LifeStyle Дария Астафьева Музыка Эротика
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
сегодня 13:40 Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
84
Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос
30 января 18:23 Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос
174
Музыкальные новинки января: 10 песен, которые стоит услышать в новом году
30 января 18:00 Музыкальные новинки января: 10 песен, которые стоит услышать в новом году
Олена Булан 437
Китайский Новый год 2018: особенности празднования
30 января 11:25 Китайский Новый год 2018: особенности празднования
Настя Сукач 25917
Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
29 января 14:00 Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
Марта Вересюк 422
Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
29 января 11:22 Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
Юлія Девда 322
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук