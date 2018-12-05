В Одессе умер выдающийся мультипликатор и автор работ для "Каламбура" и "Маски-шоу"

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В Одессе на 47-м году скончался выдающийся мультипликатор Юрий Гриневич
В Одессе на 47-м году скончался выдающийся мультипликатор Юрий Гриневич / "Думская"

4 декабря в Одессе на 47-м году умер Юрий Гриневич, известный украинский мультипликатор, а также член Правления Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины. Художник, в частности, прославился благодаря таким своим работам, как анимационный сериал "Маски-шоу", клипы для кабаре-дуэта "Академия", заставки для "Джентльмен-шоу" и видеожурнала "Каламбур".

Об этом сообщила Одесская киностудия на своей странице в Facebook.

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"4 декабря 2018 Одесса потеряла странного и талантливого человека, хорошего друга и семьянина. Среди самых известных работ мультипликатора можно выделить анимационный сериал "Маски-шоу", клипы для кабаре-дуэта "Академия", заставки для "Джентльмен-шоу" и видео-журнала "Каламбур". Коллектив Одесской киностудии выражает искренние соболезнования родственникам, друзьям и близким Юрия Гриневича",  говорится в посте.

Гриневич, Одесса, Одесская киностудия, смерть, мультипликация
Юрий Гриневич (первый слева) рядом с актерами "Масок" Борисом Барским (второй слева) и Георгием Делиевым (крайний справа)

Добавим, что прощание с Юрием Гриневичем пройдет 7 мая в кинозале Одесской киностудии: точное время будет сообщено позже.

Одна из работ Юрич Гриневича – мультсериал "Маски-шоу": смотрите видео

Напомним, в конце октября на 86-м умер другой выдающийся украинский мультипликатор Борис Черкасский . Произошло это в больнице и через два месяца после перенесенного мастером инсульта. За свою карьеру он снял 14 анимационных лент, наиболее известными из которых являются мультфильмы "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит" и "Остров сокровищ".

Теги: Новости Украины Кино LifeStyle Новости Одессы Потери Новости культуры
Источник: 24 канал
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