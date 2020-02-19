В пальто и шляпе с помпонами: королева Елизавета II продемонстрировала яркий образ

Британская королева Елизавета II в 93 года прекрасно демонстрирует, как носить яркие наряды. Ее Величество совершила публичный выход, одев трендовый монохромный образ – фиолетовое пальто и такого же цвета шляпку.

Не все модницы готовы примерить яркий наряд, боясь привлекать излишнее внимание прохожих. В то же время Елизавета II в 93 года смело показывает, что возраст – не причина избегать красочной одежды. С детства Ее Величество охотно носила цветные вещи по совету мамы, ведь именно благодаря таким нарядам она всегда будет находиться в центре внимания. Да и на фото королеву таким образом найти очень легко.

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Не забыла о своем правиле Елизавета II и во время визита в Королевскую национальную больницу и стоматологическую клинику Истман в Лондоне. Там 19 февраля проходило торжественное открытие новых помещений. Клинику основали представители монархии, поэтому на мероприятие пригласили Ее Величество.

Во время этого публичного выхода королева не поменяла стиль и предстала перед британцами в фиолетовом классическом пальто, к которому подобрала шляпку с милыми меховыми помпонами и платье такого же цвета. Свой образ Елизавета II дополнила черными перчатками, туфлями на устойчивых каблуках и кожаной сумочкой. Любимые украшения из жемчужин и брошь завершили look представительницы монархии.



Королева Елизавета ІІ / Getty Images

Интересно, что по королевскому этикету, даже в помещении Елизавета II не снимала верхней одежды и перчаток. Поэтому на протяжении всей встречи королева беседовала с работниками госпиталя в осеннем наряде.



Елизавета ІІ в Лондоне / Getty Images