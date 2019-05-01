В память о Леди Ди: Меган Маркл и принц Гарри могут дать первенцу необычное имя

Пока журналисты ожидают новость о рождении первого ребенка принца Гарри и Меган Маркл, все внимание поклонников королевской семьи приковано к имени, которое супруги выберут для младенца. Среди фаворитов – женское итальянское имя, которое имеет символическое происхождение.

Как сообщается в The Daily Mail, букмекеры подобрали возможные имена, которые Меган Маркл и принц Гарри могут дать своему потомству. Лидером в этом списке является итальянское женское имя – Алегра.

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По информации журналистов, в 2004 году в The Evening Standard появилась статья, в которой инсайдеры утверждали, что принцесса Диана когда-то была влюблена в хирурга Хасната Хана. Тогда Леди Ди мечтала выйти за мужчину замуж и стать мамой. Во время общения с подругой принцесса даже выбрала для ребенка имя, которое могут заимствовать герцоги Сассекские.

Она хотела назвать девочку Алегрой, после того как ее подруга вспомнила это имя. Услышав его, принцесса подумала, что оно прекрасно,

– рассказали инсайдеры.

Воспоминания о принцессе Диане и особый трепет принца Гарри к матери вывели имя Алегра в фавориты букмекеров. Кроме него, в списке фигурируют Диана, Грейс, Артур, Элизабет, Альберт, Виктория. Кенсингтонский дворец не комментирует эти слухи и воздерживается от каких-либо прогнозов.

Роды Меган Маркл должны состояться со дня на день, ведь во время одного из публичных выходов герцогиня Сассекская признавалась, что ее ребенок будет апрельским. В британских СМИ уже возник своеобразный ажиотаж относительно появления первенца принца Гарри, а журналисты предполагают, что ребенок уже появился на свет.