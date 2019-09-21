В платье цвета розового золота: Иванка Трамп ошеломила роскошным выходом в Риме

Популярная американская блондинка Иванка Трамп, которая является ближайшим советником президента США, вместе со своим мужем Джаредом Кушнером попала в список приглашенных на свадьбу Миши Нону. 37-летняя бизнесвумен предстала перед папарацци и гостями в романтическом и одновременно невероятно элегантном образе.

Поскольку Миша Нону является известным американским модельером, то в списке приглашенных на ее свадьбу были не только звезды шоу-бизнеса, но и известные политики и бизнесмены. Так, из одной из машин, которые прибыли на виллу "Аурелия", в элитном районе Рима, вышла 37-летняя Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер.

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Дочь Дональда Трампа предстала перед папарацци в роскошном платье пудрового оттенка от известного бренда Galia Lahav. Стоит отметить, что израильская модельер, которая создала одноименную марку, известна во всем мире производством одними из самых лучших свадебных и вечерних платьев.

Для торжественного события, которое проходило в солнечном Риме, Иванка Трамп выбрала платье длины макси в бледно-розовом оттенке. Ее стройную талию подчеркивал золотистый пояс, а хрупкие обнаженные плечи прикрывала дополнительная накидка-кейп. Обновленная прическа бизнесвумен тоже отлично дополнила ее по-голливудски шикарный образ – она слегка подвернула несколько прядей волос и заложила их за ухо, таким образом засветив бриллиантовые серьги.

Иванка Трамп много улыбалась папарацци, а ее муж не скрывал чувств нежности к жене, держа ее то за руку, то за спину.



Иванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka



Иванка Трамп и Джаред Кушнер / Instagram / @alwaysivanka



Иванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka