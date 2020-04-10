В платье из одеяла со стильным поясом: карантинный образ Леси Никитюк

Леся Никитюк присоединилась к числу звезд, которые решили поэкспериментировать на карантине с внешностью и придумать интересные образы. Девушка поделилась с поклонниками забавным аутфитом, использовав одеяло и пояс Gucci.

Из-за карантина миллионы людей в разных уголках планеты вынуждены оставаться дома. Не обошла эта проблема и знаменитостей. Люди ищут различные способы, чтобы активно провести время дома и не впадать в депрессию. Не остается в стороне и популярная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк. Красавица продемонстрировала стильный карантинный образ, которым взбудоражила сеть и вызвала активные обсуждения.

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Веселым фото народная любимица поделилась в своем фотоблоге, где за ней следят более трех миллионов подписчиков. Звезда никогда не унывает и всегда старается развлечь своих поклонников.

На очередном кадре она предстала в белом одеяле, которое подвязала черным поясом известного бренда Gucci. Дополнила оригинальный аутфит бежевыми туфлями-лодочками на каблуке. В руках блогер держит мягкую игрушку. Волосы Леся распустила, а на лице сделала легкий естественный макияж.

"Что слышно о Каннском кинофестивале?", – подписала снимок ведущая.



Карантинный образ Леси Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Добавим, по состоянию на утро 10 апреля в Украине зафиксировали 2 203 случая заражения COVID-19. От коронавируса умерли 69 человек. Удалось выздороветь 61 лицу. Сейчас очень важно уберечь себя и родных от инфицирования. Для этого следует оставаться дома и не выходить на улицу без лишней надобности.



Почему лучше оставаться дома / Инфографика 24 канала