В платье небесного цвета: королева Иордании поразила стильным выходом

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Королева Рания
Королева Рания / Instagram / @queenrania

Королева Иордании Рания, сопровождающая своего супруга, монарха Абдаллу II в международных турах, прилетела в Тунис и в очередной раз ошеломила общественность стильным нарядом.

Новые снимки публичного выхода Рания опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

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Накануне королевская чета встретилась с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой Эмине Эрдоган в Вахдеттинском дворце в Стамбуле. После этого, 4 февраля, Рания и Абдалла прилетели в Тунис.

Для выхода королева примерила романтическое платье грузинского бренда Dalood, которое подчеркнуло элегантность и стройную фигуру Рании. Ее образ завершили бархатные туфли-лодочки серебристого цвета и сумка из змеиной кожи от Fendi.

Королева Ранія
Королева Рания в Тунисе / Instagram / @queenrania

Королева Ранія
Королева Рания и Абдалла II в Тунисе / Instagram / @queenrania

Королева Ранія
Королева Рания и Абдалла II прибыли в Тунис / Instagram / @rhcjo

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Королівська сім'я Туніс Иордания
Источник: 24 канал
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