В платье небесного цвета: королева Иордании поразила стильным выходом

Королева Иордании Рания, сопровождающая своего супруга, монарха Абдаллу II в международных турах, прилетела в Тунис и в очередной раз ошеломила общественность стильным нарядом.

Новые снимки публичного выхода Рания опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Читайте также: Королева Испании промахнулась с выбором белья: курьезные фото

Накануне королевская чета встретилась с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой Эмине Эрдоган в Вахдеттинском дворце в Стамбуле. После этого, 4 февраля, Рания и Абдалла прилетели в Тунис.

Для выхода королева примерила романтическое платье грузинского бренда Dalood, которое подчеркнуло элегантность и стройную фигуру Рании. Ее образ завершили бархатные туфли-лодочки серебристого цвета и сумка из змеиной кожи от Fendi.



Королева Рания в Тунисе / Instagram / @queenrania



Королева Рания и Абдалла II в Тунисе / Instagram / @queenrania



Королева Рания и Абдалла II прибыли в Тунис / Instagram / @rhcjo