В платье от Виктории Бекхэм: Ева Лонгория посетила пресс-конференцию в скромном образе

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Ева Лонгория
Ева Лонгория / www.gettyimages.com

Голливудская актриса и звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория посетила пресс-конференцию фильма "Дора и Затерянный город" в отеле "Беверли-Уилшир" (Беверли-Хиллз, Калифорния), которая состоялась в четверг, 1 августа 2019 года.

Снимки своего образа, который подготовил стилист актрисы Charlene E Roxborough Konsker, Ева опубликовала на своей странице в Instagram.

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В подписи знаменитость сообщила, что она в восторге от наряда из коллекции ее лучшей подруги, британского дизайнера Виктории Бекхэм. Добавим, что комплект состоит из водолазки с коротким рукавом и юбки длины-миди с одинаковым лаконичным принтом.

Не менее ярким атрибутом Лонгория выбрала золотые мюли на шпильке, насыщенный макияж с акцентом на глазах и легкие локоны, которые она позже сплела в хвост.

"Дора и Затерянный город" – это полнометражный фильм, снятый по сюжету одноименного мультфильма. Главная героиня – девочка, которая в фильме появляется подростком. В школе Дора столкнулась с забавными ситуациями и приключениями, которые с легкостью преодолела. Съемки фильма продолжались в основном в Австралии, поэтому после рождения сына Ева Лонгория, сыгравшая маму Доры, уехала на несколько недель из США. Премьера киноленты в Украине состоится 19 августа.

Виктория Бекхэм не упустила возможности похвалить приятельницу и написала ей трогательный комментарий под снимком.

"Ты очень красивая!!! Не могу дождаться, чтобы увидеть фильм!!! Целую", – добавила дизайнер.

Єва Лонгорія
Ева Лонгория / Instagram / @evalongoria

Єва Лонгорія
​Ева Лонгория / Instagram / @evalongoria

Єва Лонгорія
​Ева Лонгория / Getty Images

Єва Лонгорія
Ева Лонгория / Getty Images

Фильм "Дора и затерянный город": смотрите трейлер​

 

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Теги: LifeStyle Голливуд Ева Лонгория
Источник: LifeStyle 24
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