В платье от Zara: Эмили Ратажковски посетила светскую вечеринку в Нью-Йорке – фото
Модель Эмили Ратажковски, которая стала популярной в социальных сетях благодаря соблазнительным формам, посетила традиционную вечеринку Harper's Bazaar Icons, которая проходила в рамках Недели моды в Нью-Йорке 6 сентября.
Для выхода модель Эмили Ратажковски выбрала красное прилегающее мидиплатье с открытым плечом. Интересно то, что девушка примерила платье от демократичного испанского бренда Zara. Об этом звезда сообщила поклонникам в социальных сетях.
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Для эффектного образа стилисты модели сделали насыщенный макияж с акцентом на глазах и распустили девушке волосы. Завершили сексапильный "аутфит" Ратажковски черные босоножки на шпильках.
В комментариях поклонники обсудили выбор Эмили платья от демократичного бренда, также нашлись и те, которые добавили, что у них такое же платье в гардеробе.
Эмили Ратажковски / Getty Images
Эмили Ратажковски / Getty Images
К слову, на модном событии также засветилась популярная plus-size модель Эшли Грэм, которая уже совсем скоро станет впервые мамой.
Эшли Грэм / Getty Images