В платье от Zara: Эмили Ратажковски посетила светскую вечеринку в Нью-Йорке – фото

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Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски / www.gettyimages.com

Модель Эмили Ратажковски, которая стала популярной в социальных сетях благодаря соблазнительным формам, посетила традиционную вечеринку Harper's Bazaar Icons, которая проходила в рамках Недели моды в Нью-Йорке 6 сентября.

Для выхода модель Эмили Ратажковски выбрала красное прилегающее мидиплатье с открытым плечом. Интересно то, что девушка примерила платье от демократичного испанского бренда Zara. Об этом звезда сообщила поклонникам в социальных сетях.

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Для эффектного образа стилисты модели сделали насыщенный макияж с акцентом на глазах и распустили девушке волосы. Завершили сексапильный "аутфит" Ратажковски черные босоножки на шпильках.

В комментариях поклонники обсудили выбор Эмили платья от демократичного бренда, также нашлись и те, которые добавили, что у них такое же платье в гардеробе.


Эмили Ратажковски / Getty Images


Эмили Ратажковски / Getty Images

К слову, на модном событии также засветилась популярная plus-size модель Эшли Грэм, которая уже совсем скоро станет впервые мамой.

Ешлі Грем / Getty Images
Эшли Грэм / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мода Эмили Ратажковски
Источник: LifeStyle 24
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