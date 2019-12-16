В платье с большим разрезом: Тина Кароль показала сексуальное фото

103 Читати новину українською
Тина Кароль в пикантном образе / Instagram / @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль поделилась очередным сексуальным снимком. На этот раз артистка подчеркнула свою фигуру маленьким черным платьем с большим разрезом.

Тина Кароль уже давно может похвастаться званием секс-символа украинского шоу-бизнеса. Все потому, что в нарядах она умело сочетает изящество и скромность с сексуальностью, делая акценты то на обнаженные ноги, то на пышный бюст. Не менее игрива официальная инстаграм-страница звезды.

Смотрите также: Тина Кароль записала дуэтную песню "Вільна" с солисткой группы The Hardkiss: премьера клипа

Сегодня, 16 декабря, Тина Кароль поделилась очередной пикантной фотографией. Перед камерой она появилась в черном платье и колготках с продольной лентой. Артистка закатила наряд, соблазнительно обнажив свои ноги. Пикантности снимку добавила поза, которую Тина Кароль выбрала: поп-дива легла на пол и оперлась на кресло.

В заметке артистка призналась, что автором фото была Анна Гончарова. Тина Кароль ранее уже делилась с поклонниками эротическими черно-белыми снимками, созданными в сотрудничестве с фотографом. Поэтому в сети предполагают, что певица опубликовала архивный кадр, который ранее она не показывала поклонникам.

Известно, что для съемки Анны Гончаровой звезда примерила черные платья, боди, сексуальное белье или брюки. Каждый обіденный образ Тина Кароль с легкостью превращала в стильный look, добавляя к фотографиям особую пикантность.

 

В Киеве снова горела новостройка в ЖК "Бережанский": фото, видео
сегодня
375
Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Эротика Новости LifeStyle Тина Кароль
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 21:24 Легендарный Михалок и веселый "Ляпис-98" зажгли в Киеве: яркий фоторепортаж
40
сегодня 18:26 Где в Киеве встретить Новый год: подборка самых интересных мероприятий
Уляна Журба 116
сегодня 16:45 Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
Квітослава Туз 76664
сегодня 16:34 Иванка Трамп посетила Катар: три эффектных образа знаменитой модницы
Юлія Михайлова 92
сегодня 15:25 Как украсить елку: тренды 2020 года
Анна Запотоцька 246
Новости
Больше новостей
Залиште відгук