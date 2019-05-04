В платье с цветочным принтом: беременная Кира Найтли пришла на модный показ Chanel

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Кира Найтли беременна во второй раз
Кира Найтли беременна во второй раз / www.gettyimages.com

Беременная Кира Найтли продолжает очаровывать мир публичными выходами со своим мужем Джеймсом Райтоном. Да, после вечеринки Chanel голливудская актриса приняла участие в модном показе, примерив роскошное вечернее платье.

Как известно, в Париже состоялся один из самых ожидаемых модных показов года – презентация круизной коллекции Chanel Cruise 2020. На вечеринке по этому случаю актриса Кира Найтли ошеломила своих поклонников: звезда засветила беременный животик и призналась, что со своим мужем Джеймсом Райтоном ожидает второго ребенка.

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Не пропустила знаменитость и модный показ, который состоялся в парижском Le Grand Palais. 34-летняя Кира Найтли появилась на красной дорожке в черном платье с полупрозрачной юбкой. Наряд был украшен цветочной аппликацией и прекрасно скрывал беременный живот актрисы.

Во время светского мероприятия голливудскую звезду сопровождал музыкант Джеймс Райтон, который счастливо улыбался фотографам и не скрывал своего счастья, стоя рядом с беременной женой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

К слову, вместе с мужем Кира Найтли воспитывает 4-летнюю дочь Эдди. Звездная пара не любит выставлять напоказ свою личную жизнь, поэтому не ведет свои блоги и отказывается публиковать фото с ребенком. В одном из немногочисленных интервью Кира Найтли призналась, что Эдди очень непоседливая, поэтому ухаживать за дочкой ей помогают мама и муж.

"У меня сильная "группа поддержки" – потрясающий муж, мама и тесть! У нее точно есть моторчик. Я могу сидеть на стуле, а она наматывать круги вокруг", – рассказывала Кира Найтли.

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Теги: Новости LifeStyle Звездные мамы Кира Найтли Голливуд LifeStyle Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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