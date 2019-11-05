В платье с голографическим эффектом Эшли Грэм на последних неделях беременности посетила премию

Популярная plus-size модель Эшли Грэм посетила 16 церемонию вручения премий CFDA / Vogue Fashion Fund Awards, которая прошла 4 ноября в Нью-Йорке.

На западе журнал Vogue и Совет модных дизайнеров награждают молодых американских дизайнеров. Так, одной из гостей стала Эшли Грэм, которая ведет насыщенную светскую жизнь, несмотря на беременность.

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Для выхода на звездную дорожку модель примерила волшебное платье длины миди с голографическим эффектом. Платье из коллекции Christopher John Rogers переливается в двух оттенках: от мятного к цвету спелого фиолетового винограда. Обтягивающий наряд пикантно подчеркнул округлый живот Грэм. Дополняют look будущей мамы серебристые босоножки на шпильках.



Эшли Грэм / Getty Images

О своей первой беременности модель Эшли Грэм сообщила 14 августа. В этот день она с мужем Джастином Эрвином праздновала 9 годовщину бракосочетания. Пока неизвестно, у звезды будет мальчик или девочка.



Эшли Грэм / Getty Images