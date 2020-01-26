В платьях с глубоким декольте: Бейонсе поделилась сексуальными фото

Американская поп-дива Бейонсе вернулась в соцсети. После паузы звезда засыпает свой блог эффектными снимками, в которых демонстрирует новинки гардероба.

В канун Грэмми-2020 Бейонсе и Jay-Z приняли участие в двух светских мероприятиях, на которые мечтают попасть миллионы музыкантов. Звездные супруги в очередной раз доказали, что являются одной из самых влиятельных пар мира, представ на бранче по случаю премии и вечеринке.

Читайте также: Певица Лана Дель Рей впервые осуществила выход со своим бойфрендом-полицейским

Для первого события поп-дива выбрала довольно дерзкое платье жакетного кроя. Бейонсе красовалась на бранче в серо-голубом наряде с глубоким декольте и длиной мини. Поэтому все гости торжественного обеда могли увидеть роскошный бюст артистки и ее обнаженные ноги.

Образ Бейонсе решила дополнить босоножками на каблуках. Эффектные украшения и макияж, подобранный в тон к наряду Jay-Z, завершили соблазнительный образ звезды.



Бейонсе в сексуальном платье / Instagram / @beyonce​

Но на этом подготовка к Грэмми-2020 не завершился. Организаторы престижной музыкальной премии устроили вечеринку в Калифорнии, которую Бейонсе посетила в роскошном атласном платье красного цвета. Платье выглядело очень соблазнительно на пышных формах артистки.



Бейонсе на вечеринке перед Грэмми/ Instagram / @beyonce​