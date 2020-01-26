24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

В платьях с глубоким декольте: Бейонсе поделилась сексуальными фото

20 Читати новину українською
Бейонсе в сексуальном платье / Instagram / @beyonce​

Американская поп-дива Бейонсе вернулась в соцсети. После паузы звезда засыпает свой блог эффектными снимками, в которых демонстрирует новинки гардероба.

В канун Грэмми-2020 Бейонсе и Jay-Z приняли участие в двух светских мероприятиях, на которые мечтают попасть миллионы музыкантов. Звездные супруги в очередной раз доказали, что являются одной из самых влиятельных пар мира, представ на бранче по случаю премии и вечеринке.

Читайте также: Певица Лана Дель Рей впервые осуществила выход со своим бойфрендом-полицейским

Для первого события поп-дива выбрала довольно дерзкое платье жакетного кроя. Бейонсе красовалась на бранче в серо-голубом наряде с глубоким декольте и длиной мини. Поэтому все гости торжественного обеда могли увидеть роскошный бюст артистки и ее обнаженные ноги.

Образ Бейонсе решила дополнить босоножками на каблуках. Эффектные украшения и макияж, подобранный в тон к наряду Jay-Z, завершили соблазнительный образ звезды.


Бейонсе в сексуальном платье / Instagram / @beyonce​

Но на этом подготовка к Грэмми-2020 не завершился. Организаторы престижной музыкальной премии устроили вечеринку в Калифорнии, которую Бейонсе посетила в роскошном атласном платье красного цвета. Платье выглядело очень соблазнительно на пышных формах артистки.


Бейонсе на вечеринке перед Грэмми/ Instagram / @beyonce​

Как отличить бронхит от пневмонии: симптомы и лечение
сегодня
46204
Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Бейонсе Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
25 января 20:34 Лунный календарь стрижек на январь 2020: интересные советы
Квітослава Туз 29489
25 января 13:00 Педагог, физик или певец: какое образование получили украинские артисты – тест
Юлія Михайлова 1988
25 января 10:25 Как менялся образ Тины Кароль за время ее карьеры: фото, которые поражают
Юлія Михайлова 2125
25 января 09:40 Китайский Новый год 2020: дата и традиции праздника
Квітослава Туз 9659
24 января 16:30 Хватит примитизировать образ украинца, – интервью с создателями фильма "Мои мысли тихие"
Катерина Петренко 469
Новости
Больше новостей
Залиште відгук