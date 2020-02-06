В платке и пальто с капюшоном: Елизавета II совершила официальный выход

Британская королева и в 93 года продолжает прекрасно выполнять работу монарха. Кроме еженедельных совещаний с премьер-министром, Елизавета II совершает официальные выходы и занимается благотворительными проектами. Каждый раз монархиня демонстрирует изысканный стиль, чем покоряет весь мир. Но на днях Елизавета II сумела удивить своих поклонников нетипичным нарядом для официальной встречи.

5 февраля Елизавета II побывала на торжественном открытии Вулфертонской насосной станции, расположенной в Норфолке. Длительное время подрядная компания осуществляла перестройку станции с целью защиты местной дикой природы. После завершения проекта королева Елизавета II решила лично встретиться с подрядчиками и пообщаться с ними о трудностях работы и экологии.

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Для этого официального выхода Ее Величество забыла об изысканных костюмах из своего гардероба. Перед камерами фотографов она предстала в зеленом пальто с капюшоном. Обыденное и объемное одеяние Елизавета II решила дополнить привычными черными туфлями на устойчивых каблуках и маленькой сумочкой.

Интересно, что королева отказалась и от любимых шляпок, которые она подбирает к каждому эффектному наряду. На этот раз королева Елизавета II заменила их шелковым платком с растительным принтом. Поэтому выглядела Ее Величество, как бабушка, что очаровало ее поклонников.



Королева Елизавета ІІ / Getty Images



Елизавета ІІ в Норфолке / Instagram / @theroyalfamily

Обычно для официальных выходов Елизавета ІІ выбирает приталенные платья и пальто прямого кроя. Образ Ее Величество дополняет шляпками, подобранными под цвет верхней одежды.