В прозрачном платье с пикантными разрезами: Рене Зеллвегер на светском мероприятии

На днях в Голливуде состоялся благотворительный вечер women's Cancer Research Fund, который помогает женщинам бороться с онкологическими заболеваниями. Американская актриса Рене Зеллвегер возглавила звездный список и потрясла светский бомонд своим смелым нарядом.

В свои 50-лет Рене Зеллвегер снова оказалась на пике популярности, завоевав звание лучшей актрисы на Оскаре-2020 за работу в фильме "Джуди". Ее появление на публичных мероприятиях и красных дорожках гарантированно вызывает шквал обсуждения в прессе. Звезда появилась на благотворительном вечере в Беверли-Хиллз.

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Для выхода перед десятками фотографов Рене Зеллвегер выбрала довольно откровенный образ, который обеспечил ей внимание не только папарацци, но и фэшн-сообщества. Актриса позировала на мероприятии в длинном платье от итальянского дома моды Gucci. Несмотря на то, что знаменитость привыкла дефилировать по красной дорожке в светлом наряде, черный цвет на ней смотрелся потрясающе.

Кружевной прозрачный верх платья позволил ей продемонстрировать женственное хрупкое тело и талию. Легкий низ с такими экстремальными разрезами до бедер акцентировал внимание на стройных ногах Рене Зеллвегер, которая в своем возрасте поражает молодостью. Лаконичное платье она дополнила черными туфлями-лодочками на каблуке, а из аксессуаров выбрала массивный перстень с изумрудным камнем.

Звезда традиционно была сдержанной в макияже и прическе, собрав волосы в низкий хвост.



Рене Зеллвегер в платье с пикантными разрезами / Getty Images