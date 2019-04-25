В прозрачных штанах: Леся Никитюк показала ягодицы на фото
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала поклонникам стильный образ, который пикантно продемонстрировал ее ягодицы.
Новые снимки Леся Никитюк опубликовала на своей странице в Instagram.
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Так, телеведущая пришла на показ коллекции украинского бренда Millanova в Барселоне. Для выхода она подготовила сексуальный и провокационный образ в прозрачных штанах, которые украшены блестками. Завершила look знаменитости стильная черная блуза, которая оголила одно плечо Леси.
"Фантастическое шоу от Milla Nova и Lorenzo Rossi. Как вам мой образ?"– поинтересовалась Никитюк в подписи.
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk
Однако не все поклонники украинской звезды были восхищены смелым нарядом.
"Очень откровенно", "Будто штаны забыла надеть", "Леся, это перебор", – пишут пользователи в сети.
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk