В прозрачных штанах: Леся Никитюк показала ягодицы на фото

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала поклонникам стильный образ, который пикантно продемонстрировал ее ягодицы.

Новые снимки Леся Никитюк опубликовала на своей странице в Instagram.

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Так, телеведущая пришла на показ коллекции украинского бренда Millanova в Барселоне. Для выхода она подготовила сексуальный и провокационный образ в прозрачных штанах, которые украшены блестками. Завершила look знаменитости стильная черная блуза, которая оголила одно плечо Леси.

"Фантастическое шоу от Milla Nova и Lorenzo Rossi. Как вам мой образ?"– поинтересовалась Никитюк в подписи.



Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Однако не все поклонники украинской звезды были восхищены смелым нарядом.

"Очень откровенно", "Будто штаны забыла надеть", "Леся, это перебор", – пишут пользователи в сети.



Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk