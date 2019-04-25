В прозрачных штанах: Леся Никитюк показала ягодицы на фото

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Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала поклонникам стильный образ, который пикантно продемонстрировал ее ягодицы.

Новые снимки Леся Никитюк опубликовала на своей странице в Instagram.

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Так, телеведущая пришла на показ коллекции украинского бренда Millanova в Барселоне. Для выхода она подготовила сексуальный и провокационный образ в прозрачных штанах, которые украшены блестками. Завершила look знаменитости стильная черная блуза, которая оголила одно плечо Леси.

"Фантастическое шоу от Milla Nova и Lorenzo Rossi. Как вам мой образ?"– поинтересовалась Никитюк в подписи.

Леся Нікітюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Однако не все поклонники украинской звезды были восхищены смелым нарядом.

"Очень откровенно", "Будто штаны забыла надеть", "Леся, это перебор", – пишут пользователи в сети.

Леся Нікітюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Леся Никитюк
Источник: LifeStyle 24
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