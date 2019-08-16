В романтической комедии "Последнее Рождество" прозвучит неизданная песня Джорджа Майкла: детали

Накануне католического Рождества на большой экран выйдет фильм с Эмилией Кларк в главной роли. Однако, как оказалось, не только "мать драконов" будет поощрять поклонников пойти на фильм, но и тот факт, что в фильме прозвучит неизданная ранее композиция известного британского певца Джорджа Майкла.

На днях родственники умершего Джорджа Майкла продали дом музыканта, что очень возмутило его фанатов, а уже через несколько дней издание Variety сильно удивило его поклонников. На сайте отмечается, что в фильме "Последнее Рождество", который выйдет на экраны в ноябре 2019 года, они смогут услышать неизданную ранее песню своего кумира.

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Об этом изданию рассказал режиссер, который работает над фильмом, Пол Фиг. Также он признался, что перед смертью Джордж Майкл активно работал над новым альбомом, однако так и не смог его выпустить.

Один из наших треков – хит с этого альбома и это просто потрясающая песня, я очень рад, что мир услышит,

– заинтриговал Пол Фиг.

Также он открыл тайну, признавшись, что песня длится около шести минут и в фильме "Последнее Рождество" она прозвучит не фрагментами, а полностью от начала и до конца.

Стоит напомнить, первый трейлер романтической комедии днях появился в сети. Главные роли в картине сыграют Эмилия Кларк и Генри Голдинг. "Мать драконов" сыграет девушку, которая накануне Рождества переодевается в костюм эльфа и завлекает клиентов к покупкам в рождественском магазинчике. А потом в ее жизни появляется слишком идеальный парень Том.

Смотреть трейлер фильма "Последнее Рождество": видео