В роскошном вечернем платье от Valentino: Эмилия Кларк пришла на презентацию фильма

80 Читати новину українською
Эмилия Кларк в Нью-Йорке
Эмилия Кларк в Нью-Йорке / Instagram / @lastchristmasthemovie

После завершения съемок популярного сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк продолжила кинокарьеру. Актриса получила немало предложений от голливудских режиссеров и начала с ними активное сотрудничество. На днях знаменитость посетила кинопремьеру новинки от Пола Фейга, засветив роскошное платье от Valentino.

На днях на Манхэттене состоялась долгожданная презентация романтической комедии "Рождество на двоих". Все главные актеры киноленты предстали перед сотнями журналистов и рассказали свои впечатления от съемок фильма. На красной дорожке красовались Эмилия Кларк, Генри Голдинг, Эмма Томпсон, Мишель Ео и Ребекка Рут. Однако всех звезд с легкостью затмила голливудская "Мать драконов".

Читайте также: В тренче и джинсах: Эмилия Кларк показала, как выглядеть стильно и комфортно в прохладную погоду

Зірки фільму
Звезды фильма "Рождество на двоих" в Нью-Йорке / Instagram / @lastchristmasthemovie

Эмилия Кларк выбрала для публичного выхода роскошное блестящее платье фиолетового цвета из коллекции Valentino. Наряд изящно подчеркнул фигуру актрисы, отметили журналисты западных СМИ. На этот раз Эмилия Кларк решила отказаться от прически, выбрав идеальную укладку волос. Эффектный вечерний макияж завершил look знаменитости.

Премьера фильма "Рождество на двоих" дала мне повод одеться, как рождественская игрушка, спасибо Valentino за это,
– написала в сети актриса.

Розкішний образ Емілії Кларк
Роскошный образ Эмилии Кларк​ / Instagram / @lastchristmasthemovie

Емілія Кларк
Эмилия Кларк / Instagram / @emilia_clarke

Головні актори фільму

Главные актеры фильма "Рождество на двоих" / Instagram / @lastchristmasthemovie

Интересно, что для презентации фильма "Рождество на двоих" Эмилия Кларк выбирает образы в стиле своей героини. Так, в Берлине она засветила роскошный голубой костюм, который является трендовым в этом сезоне.

Емілія Кларк на прем'єрі фільму
Эмилия Кларк на премьере фильма "Рождество на двоих" / Getty Images

Что известно о фильме "Рождество на двоих"?
Это одна из самых ожидаемых рождественских комедий, премьера которой запланирована на 19 декабря 2019 года. В центре сюжета – главная героиня Кейт (Эмилия Кларк), которая согласилась работать эльфом в магазине подарков. И это было ошибочное решение, ведь девушка находится в депрессивном состоянии и злоупотребляет алкоголем. Случайно Кейт встречает парня, который кардинально меняет ее жизнь.

Название романтической киноленты авторы позаимствовали из одноименной песни Джорджа Майкла. Кроме этой композиции, в фильме "Рождество на двоих" можно будет услышать и другие знаменитые треки артиста.

blog_ava
Женские костюмы на Хэллоуин-2019: оригинальные и жуткие образы
сегодня
2054
Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Нью-Йорк
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Женские костюмы на Хэллоуин-2019: оригинальные и жуткие образы
сегодня 12:01 Женские костюмы на Хэллоуин-2019: оригинальные и жуткие образы
Квітослава Туз 2054
Легкий и простой макияж на Хэллоуин: 14 идей, которые можно воплотить в домашних условиях
30 октября 17:12 Легкий и простой макияж на Хэллоуин: 14 идей, которые можно воплотить в домашних условиях
Квітослава Туз 818
Иванке Трамп – 38: малоизвестные факты о дочери президента США
30 октября 12:01 Иванке Трамп – 38: малоизвестные факты о дочери президента США
Юлія Михайлова 1445
Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
29 октября 20:03 Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
Юлія Турелик 338798
Куда пойти в Киеве на Хэллоуин: афиша мероприятий
29 октября 19:06 Куда пойти в Киеве на Хэллоуин: афиша мероприятий
Квітослава Туз 2495
Новости
Больше новостей
Залиште відгук