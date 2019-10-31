В роскошном вечернем платье от Valentino: Эмилия Кларк пришла на презентацию фильма

После завершения съемок популярного сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк продолжила кинокарьеру. Актриса получила немало предложений от голливудских режиссеров и начала с ними активное сотрудничество. На днях знаменитость посетила кинопремьеру новинки от Пола Фейга, засветив роскошное платье от Valentino.

На днях на Манхэттене состоялась долгожданная презентация романтической комедии "Рождество на двоих". Все главные актеры киноленты предстали перед сотнями журналистов и рассказали свои впечатления от съемок фильма. На красной дорожке красовались Эмилия Кларк, Генри Голдинг, Эмма Томпсон, Мишель Ео и Ребекка Рут. Однако всех звезд с легкостью затмила голливудская "Мать драконов".

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Звезды фильма "Рождество на двоих" в Нью-Йорке / Instagram / @lastchristmasthemovie

Эмилия Кларк выбрала для публичного выхода роскошное блестящее платье фиолетового цвета из коллекции Valentino. Наряд изящно подчеркнул фигуру актрисы, отметили журналисты западных СМИ. На этот раз Эмилия Кларк решила отказаться от прически, выбрав идеальную укладку волос. Эффектный вечерний макияж завершил look знаменитости.

Премьера фильма "Рождество на двоих" дала мне повод одеться, как рождественская игрушка, спасибо Valentino за это,

– написала в сети актриса.



Роскошный образ Эмилии Кларк​ / Instagram / @lastchristmasthemovie



Эмилия Кларк / Instagram / @emilia_clarke

Главные актеры фильма "Рождество на двоих" / Instagram / @lastchristmasthemovie

Интересно, что для презентации фильма "Рождество на двоих" Эмилия Кларк выбирает образы в стиле своей героини. Так, в Берлине она засветила роскошный голубой костюм, который является трендовым в этом сезоне.



Эмилия Кларк на премьере фильма "Рождество на двоих" / Getty Images

Что известно о фильме "Рождество на двоих"?

Это одна из самых ожидаемых рождественских комедий, премьера которой запланирована на 19 декабря 2019 года. В центре сюжета – главная героиня Кейт (Эмилия Кларк), которая согласилась работать эльфом в магазине подарков. И это было ошибочное решение, ведь девушка находится в депрессивном состоянии и злоупотребляет алкоголем. Случайно Кейт встречает парня, который кардинально меняет ее жизнь.



Название романтической киноленты авторы позаимствовали из одноименной песни Джорджа Майкла. Кроме этой композиции, в фильме "Рождество на двоих" можно будет услышать и другие знаменитые треки артиста.