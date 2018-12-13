В розовом мини-платье с огромным шлейфом: Дженнифер Лопес показала эффектный образ
Популярная певица Дженнифер Лопес умеет покорить красную дорожку и привлечь внимание всех гостей эффектным выходом. То же самое она сделала вечером, 12 декабря, когда пришла на премьерный показ фильма "Начни сначала" в Нью-Йорке.
Новые фото Джей Ло опубликовала на своей странице в Instagram.
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На мероприятие певица надела потрясающее розовое мини-платье от Giambattista Valli с огромным объемным шлейфом. Свой образ звезда дополнила серебристыми босоножками на высоких каблуках. Из украшений Дженнифер выбрала бриллиантовые серьги и браслет.
Сопровождал артистку ее возлюбленный бейсболист Алекс Родригес.
Дженнифер Лопес / Getty Images
Источник: 24 канал
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