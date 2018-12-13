В розовом мини-платье с огромным шлейфом: Дженнифер Лопес показала эффектный образ

Популярная певица Дженнифер Лопес умеет покорить красную дорожку и привлечь внимание всех гостей эффектным выходом. То же самое она сделала вечером, 12 декабря, когда пришла на премьерный показ фильма "Начни сначала" в Нью-Йорке.