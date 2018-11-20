В семье лидера O.Torvald Жени Галича случилось горе

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В семье лидера O.Torvald Жени Галича случилось горе
В семье лидера O.Torvald Жени Галича случилось горе / Фото из открытых источников

Лидер украинской группы O.Torvald Женя Галич сообщил в Facebook о горе, которое постигло его семью. После длительной борьбы с болезнью умер отец музыканта.

"Друзья. Спасибо всем, кто все эти годы поддерживал меня и мою семью в борьбе с болезнью моего папы. Я никогда этого не забуду. Сегодня папы не стало. Он заснул", – написал Галич.

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Музыкант добавил к сообщению фото своего отца в окружении детей и внуков.

Иванович, ты – лучший отец в мире. Ты прожил достойную жизнь. Увидел четырех внуков, воспитал меня с братом такими, какие мы сейчас. Все лучшее, что есть в моем характере – это твое. Все мои друзья знают, как сильно я люблю тебя и уважаю. Ты – мой герой. Навсегда. Спи спокойно!,
– написал Женя Галич.

 

Теги: Новости Украины Потери Музыка LifeStyle O.Torvald
Источник: 24 канал
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