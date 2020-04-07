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В сети набирает популярность видео, где якобы звезда "Фантастических тварей" бьет фанатку

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Эзра Миллер / Instagram / @ezra.miler

Скандальный видеоролик, с якобы участием известного киноактера Эзры Миллера уже набирает популярность в интернете. Мужчина, похожий на актера, встрял в драку с девушкой возле одного из баров Рейкьявика.

Видеоролик появился в Твиттере только несколько дней назад, 1 апреля, а его уже успели обсудить как сторонники, так и хейтеры Миллера. На видео заметно, как мужчина от словесной перепалки перешел к нападению и схватил девушку за горло, прижал к стене, после чего бросил ее на землю.

Стоит увидеть Чудо в перьях: Эзра Миллер в эффектном образе на премьере фильма "Фантастические твари" – фото

"Ты хотела подраться? Хотела подраться?" – можно услышать от мужчины на видео.

 

На этом моменте видео обрывается, но автор видеоролике добавил, что перед дракой мужчина плюнул в нее и ее друзей, а также продемонстрировал им свои шрамы, которые остались у него от предыдущих столкновений с хейтерами.

В издании Variety очевидец инцидента подтвердил информацию, что 1 апреля киноактер Эзра Миллер был в столице Исландии и отдыхал в одном из баров. Он добавил, что в какой-то момент толпа фанатов начала приставать к актеру после чего все они вышли вместе из заведения и продолжили выяснять отношения на улице. Инсайдер уточнил, что девушка из видеоролика с друзьями только шутила, что хочет подраться с актером, но тот слишком серьезно воспринял ее вызов.

Ни 27-летний актер из "Фантастических тварей" Эзра Миллер, ни его представители не комментируют информацию. Что интересно, возмущенные фанаты уже создали петицию, в которой просят создателей третьей части фильма заменить актера на другого

Что известно про Эзру Миллера?
Актер, известен участием в фильмах "Фантастические твари: Преступление Гриндельвальда", "Лига справедливости", "Фантастические твари и места их обитания", "Авария поезда", "Госпожа Бовари", "Что-то не так с Кевином", "Родственники" , "Сити-Айленд" и др. В 26 лет Эзра Миллер откровенно заявляет, что является квиром. "Я бы не назвал себя геем. В основном меня всегда привлекали женщины, но я был со многими людьми и готов полюбить кого угодно", – объяснил актер.

Автор: Ульяна Журба
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Исландия Голливуд
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