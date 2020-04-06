В сети опубликовали свидетельство о рождении сына Меган Маркл, где написано ее настоящее имя

Меган Маркл и принц Гарри больше не представляют британскую монархию. Они переехали жить в США и больше не будут участвовать в семейных совещаниях. Однако на днях в сети появилась фотография свидетельства о рождении их сына Арчи, которая заинтересовала поклонников королевской семьи.

В свидетельстве указано, что отцом Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора является "Его Королевское Высочество Генри Чарльз Альберт Дэвид, герцог Сассекский", а матерью – "Рэйчел Меган, принцесса Великобритании". Об этом сообщает издание Mirror.

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Такая фотография смутила поклонников, ведь ранее считалось, что после свадьбы с принцем Гарри Елизавета II присвоила Меган звание герцогини Сассекской. Mirror пишет, что титул Маркл благодаря мужу звучит "Ее Королевское Высочество принцесса Генри Уэльская". Также технически она является принцессой, но не от своего имени.

Многих шокировало имя Рейчел, ведь известно, что родители, муж, друзья и родственники всегда называли ее Меган. Однако на самом деле жену принца Гарри зовут именно Рейчел.

В документе также указано, что принц Арчи родился и частной больнице Портленд в Вестминстере. Как отмечает издание, сутки пребывания в этом роддоме стоят 25 тысяч долларов.



Свидетельство о рождении принца Арчи / Фото: Mirror

Сейчас принц Гарри и Меган Маркл проживают в одном из особняков Лос-Анджелеса. Об их безопасности заботятся охранники, которые некогда работали с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Некоторые журналисты отмечают, что отец Гарри принц Чарльз отдал супругам 2,5 миллионов долларов на оплату охраны. Однако в дальнейшем о финансовом положении Меган и Гарри будут заботиться самостоятельно.