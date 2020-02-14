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В сети появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в роли Бэтмена

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Роберт Паттинсон / Pinterest

Фанаты звезды "Сумерек" в ожидании нового взрывного проекта с его участием. Несмотря на то, что до премьеры еще чуть более, чем год, создатели радуют поклонников Роберта Паттинсона и супергероя Бэтмена интересными анонсами.

Напомним, в мае 2019 года создатели фильмов по комиксам DC подтвердили, что Роберт Паттинсон станет следующим Бэтменом. После этого звезда "Сумерек" дал забавный комментарий одному из изданий о его популярности и игры в предстоящей премьере.

Больше здесь: Роберт Паттинсон заявил, что пойдет в порно, если "Бэтмен" провалится в прокате

А уже через несколько месяцев на официальной странице режиссера фильма Мэтта Ривза появился короткий видеоролик, на котором можно увидеть известного голливудского актера в новом костюме Бэтмена.

На видео использован красный фильтр, а сам герой предстал не в полный рост, поэтому полностью оценить работу костюмеров сложно, однако, скорее всего, что образ нового Бэтмена не оставит никого равнодушным.

Напомним, фильм "Бэтмен", над которым работает Мэтт Ривз, не будет рассказывать историю происхождения Бэтмена. Наоборот, он расскажет про Брюса Уэйна, который уже достаточно долгое время пытается разобраться с преступностью на улицах Готэма и в какой-то момент начинает задаваться вопросом, выбрал ли он правильный путь.

Премьера ленты запланирована на 21 июня 2021 года.

 
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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle DC Comics Кино
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