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В сети появился новый трейлер спортивной драмы "Вне игры" с Беном Аффлеком: видео

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Бен Аффлек в фильме "Вне игры" / IMDb

Известный голливудский актер, продюсер и режиссер Бен Аффлек сыграл главную роль в спортивном фильме "Вне игры". Компания Warner Bros., которая занимается производством ленты, уже представила второй промо-ролик драмы.

Премьера спортивной драмы в Украине ожидается 5 марта, а пока создатели фильма подогревают ожидания фанатов опубликованным короткими видеороликами. К слову, пока два представленных трейлера доступны только на английском языке. Дублированные ролики должны появиться в ближайшее время.

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Режиссером фильма "Вне игры" выступил Гэвин о'Коннор, известный своей работой над лентами "Воин" (2011) и "Бухгалтер" (2016). К слову, кинотворец также присоединился к написанию сценария. Компанию ему составил Брэд Ингелсби.

По сюжету, Джек Каннингем – взрослый мужчина, у которого есть все, о чем можно мечтать – успешная карьера баскетболиста и прекрасная жена. Когда-то в старшей школе он был звездой баскетбола и мог получить полную стипендию в университете. Однако из-за злоупотребления алкоголем ему пришлось пережить развод и забыть о спорте. Джей впал в депрессию. Однако однажды судьба улыбнется бывшему спортсмену и он станет тренером команды в том месте, где когда-то проходили его лучшие дни.

После того, как Джек Каннингем возглавляет баскетбольную команду, она начинает выигрывать игру за игрой. Казалось бы, это должно помочь ему выкарабкаться из депрессии и избавиться от алкогольной зависимости, однако ему становится все сложнее противостоять демонам из своего прошлого.

Вне игры: новый трейлер смотреть онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Голливуд LifeStyle Кино Бен Аффлек
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