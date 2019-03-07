В сети появился первый постер ко второй части фильма "Малефисента" с Анджелиной Джоли

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Анджелина Джоли в фильме "Малефисента"
Анджелина Джоли в фильме "Малефисента" / geektyrant.com

После скандального развода с Брэдом Питтом голливудская актриса Анджелина Джоли взяла перерыв в работе. Однако ее феерическое появление на большом экране состоится уже скоро, поскольку студия Disney опубликовала первый постер ко второй части фильма "Малефисента" (Maleficent).

Поклонники голливудской актрисы наконец дождутся ее триумфального появления на экранах, поскольку она долгое время держала паузу и отказывалась от участия в съемках. Последний фильм с ее участием вышел в 2015 году, если не учитывать работу над мультфильмом "Кунг-фу Панда 3" (Kung Fu Panda 3), где Анджелина Джоли озвучивала одного из героев.

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На официальной странице Disney в Instagram появился первый постер ко второй части фантастической киноленты "Малефисента". Стало известно, что картина выйдет на большой экран осенью 2019 года, а не 2020, как уверяли ранее. Стоит добавить, что первые кадры со съемок появились в сети еще в мае 2018 года. Также известно, что вторая часть будет называться "Малефисента: Владычица тьмы" (Maleficent: Mistress of Evil).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Disney (@disney)

 

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Теги: LifeStyle Голливуд Кино Анджелина Джоли
Источник: LifeStyle 24
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