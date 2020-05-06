В сети появился трейлер фильма о легендарных украинцах в Канаде: увлекательное видео

Режиссер Владимир Мула готовит к премьере документальный фильм UKE (The Untold Story of Hockey Legends), который расскажет о жизни украинских спортсменов в Северной Америке. Сейчас в сети опубликовали захватывающий трейлер, который привлек внимание киноманов.

Видео опубликовали на фейсбук-странице Госкино. По словам авторов документального фильма, название киноленты символично. Все потому, что украинцев в Северной Америке называют Ukrainians или сокращенно UKE.

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В центре сюжета фильма оказались победители Кубка Стэнли. По традиции, после триумфа имена хоккеистов не только входят в историю спорта, но и украшают сам трофей в виде инкрустаций. Анализ этих фамилий дал неожиданный результат: рядом с потомками британцев и французов, которые основали страны США и Канаду, есть немало представителей UKE. Имена легендарных хоккеистов украинского происхождения массово зафиксированы на кольцах серебряного приза.

"Это беспрецедентный для Украины документальный фильм. Обладатели Кубка Стэнли с украинскими корнями впервые появятся на отечественных экранах и поведают свои истории становления и признания. В то же время это не будет чисто спортивная история. Лента наполнена неожиданными разоблачениями, историческими находками и бесценными артефактами, которые разобьют полностью утрамбованные годами стереотипы", – рассказал режиссер Владимир Мула.

Главные роли в документальном фильме исполнили Брюс Драйвер, Владимир Грецкий, Джерри Савчук, Джефф Чикрун, Эдди Шах, Эрик Нестеренко, Иван Буцик, Иван Грецкий, Келли Груди, Кен Данейко, Орест Киндрачук, Руслан Федотенко. Съемки киноленты проходили в США, Канаде, Беларуси и Украине. Премьера новинки кино запланирована на осень 2020 года.

Смотрите трейлер к документальному фильму UKE: видео