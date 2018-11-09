В сети сравнили экс-жену и новую девушку Ченнинга Татума: реакция певицы

Новый роман голливудского актера Ченнинга Татума стал едва ли не самой обсуждаемой темой во всех СМИ. После развода с Дженной Д'Юэнн знаменитый красавец начал отношения с зажигательной певицей Джесси Джей.

В сети сразу же сравнили двух девушек Ченнинга Татума. Обе звезды – эффектные брюнетки, которые внешне очень похожи. Кроме этого, по информации западных СМИ, как Дженна, так и Джесси достаточно своенравные.

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Однако такое сравнение отнюдь не понравилось певице Джесси Джей. В своем блоге она опубликовала сообщение, в котором впервые прокомментировала такие разговоры среди ее поклонников и журналистов.

"Иногда я натыкаюсь в Интернете на статьи о себе, с которыми я категорически не согласна. Обычно я их игнорирую, поскольку в 99% в них ни слова ни о чем позитивном. Однако вот уже несколько недель мне то и дело попадаются заметки, в которых меня сравнивают с другой красивой женщиной. Люди обсуждают наши внешние данные, пытаясь определить, кто же из нас красивее. Я разочарована и смущена этой историей", - написала Джесси Джей.

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Кроме этого, звезда добавила, что стремится совсем по-другому привлекать внимание к себе. По словам Джесси Джей, в первую очередь она – певица, и сама благодаря музыке стремится вдохновлять людей. А вот ее личная жизнь не должна так беспокоить всех вокруг.

Это совсем не то, что я хочу нести в массы. Я прекрасно знаю, какое влияние оказывают такие статьи на девушек, которые читают это. В детстве я потратила очень много времени, пытаясь научиться чувствовать себя комфортно в своем теле. Когда же я стала старше, то связала свою жизнь с музыкой, через которую и по сей день стараюсь помочь и вдохновить женщин видеть свою внутреннюю красоту. И я продолжу это делать,

– добавила певица.

Также Джесси Джей обратилась к журналистам с просьбой писать больше позитивных новостей и не углубляться в жизненные перипетии звезд.

Кто такой Ченнинг Татум?

Это популярный актер, который сыграл главные роли в фильмах "Шаг вперед", "Супер Майк", "Мачо и ботан", "Клятва", "Дорогой Джон", "Она – парень", "Штурм Белого дома", "Удача Лохана" и др.



История любви между Ченнингом Татумом и Дженной Дьюенн началась во время съемок картины "Шаг вперед" 2006-го года, где оба играли главные роли. 2009-го пара сыграла свадьбу. А 31 мая 2013 года у супругов родилась дочь Эверли Элизабет Мейзелл Татум. Впоследствии пара решила расторгнуть брак после 9 лет совместной жизни. О своем намерении знаменитые экс-супруги объявили на страницах в соцсетях, после чего подали документы на развод.