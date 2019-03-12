В штанах и сиреневой блузке: Кейт Миддлтон ошеломила ярким выходом

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила детский центр имени Генри Фосетта в Лондоне, который предоставляет широкий спектр поддержки детям до пяти лет и их родителям.

Миддлтон ошеломила образом, который подготовила для выхода. Обычно Кейт появляется на публике в элегантных платьях, однако на этот раз герцогиня надела черные брюки с высокой талией от Jigsaw.

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Ярким акцентом стала сиреневая блуза от Gucci с бантом на груди. Завершили образ маленькая светлая сумка и туфли на каблуках. Следовательно, такой прием, благодаря длинным штанам, визуально вытянул силуэт герцогини.



​Кейт Миддлтон / Getty Images

К слову, в рамках этого визита жена принца Гарри намерена встретиться с сотрудниками, которые расскажут ей о помощи семьям с детьми через программу "Мать и дитя", которая реализуется организацией Leam Lambeth.



​Кейт Миддлтон / Getty Images



Кейт Миддлтон / Getty Images