В США продают дом, в котором застрелился Курт Кобейн: фото

В американском Сиэтле выставили на продажу дом, который фронтмен группы Nirvana Курт Кобейн с женой приобрели незадолго до смерти музиканата.

Всего за 7,5 миллионов долларов можно получить в собственность фрагмент истории рок-н-ролла, пишет CNN.

Интересно! Кобейн, Беннингтон и Уайнхаус: что объединяет легендарных музыкантов-самоубийц

Курт Кобейн и его жена Кортни Лав приобрели эту недвижимость в январе 1994 года. Супруги проживали там с дочкой. 5 апреля того же года музыкант застрелился в оранжерее дома.



Курт Кобейн с женой и дочкой

Кортни Лав жила в имении еще три года, пока не продала его за 2,9 миллиона долларов. Как сообщили в Департаменте микрорайонов Сиэтла, нынешние владельцы приобрели дом у Банка США в 2000 году.

Жилье построено в 1902 году в стиле королевы Анны. Его площадь – 743 квадратных метра, а расположен он на земельном участке площадью почти три тысячи "квадратов"

В особняке есть четыре спальни и четыре ванные комнаты с отдельным гаражом и подпорной стеной, достроены в 1999 году. В открытом доступе есть только снимки дома снаружи, фотографий интерьера нет.

Смотрите фото дома снаружи:

Отметим, что в списке объектов недвижимости риелтор называет это имение "идеально ухоженным домом".

Кто такой Курт КобейнВокалист и гитарист американской рок-группы Nirvana. Музыкант родился 20 февраля 1967 года. В декабре 1987 года Курт, Крист Новоселич и барабанщик Аарон Буркхард создали группу Nirvana. В сентябре 1991 года был издан второй альбом "Nevermind", который отметили платиновым диском. Главная дорожка "Smells Like Teen Spirit" вошла в десятку лучших песен британского хит-парада. "Nevermind", который разошелся тиражом в 10 миллионов экземпляров, критики называют одним из лучших альбомов в истории музыки.



После концерта 1 марта 1994 года в Мюнхене Кобейн заболел бронхитом и тяжелым ларингитом. Утром 4 марта в Риме Кобейн был найден без сознания в комнате отеля. В последующие недели сказалась давняя зависимость Кобейна от героина. Друзья уговорили музыканта отправиться в реабилитационную клинику, однако уже через несколько дней он сбежал из больницы и улетел в Сиэтл. 8 апреля 1994 года он был найден мертвым в своем доме в Сиэтле. По версии следствия, 5 апреля 1994 года Курт Кобейн, находясь под воздействием наркотиков, покончил жизнь самоубийством. Музыкант оставил предсмертную записку, в которой обратился к многочисленным поклонникам и родным.